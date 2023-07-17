Труп знайшли вдома: у КПРФ заявили про вбивство лідера компартії Придністров'я Хоржана (фото)

За даними російських журналістів, труп Хоржана виявила дружина в одній із кімнат, поруч із відкритим сейфом. У Слідчому комітеті порушено кримінальну справу.

У Комуністичній партії Російської Федерації повідомили про вбивство лідера придністровської компартії Олега Хоржана. Про це стало відомо з Telegram-каналу КПРФ.

"Убито Олега Хоржана", — про це заявив лідер російських комуністів Геннадій Зюганов.

Також він заявив, що Хоржана вбили вдома.

"Уночі загинув наш керівник Придністровської компартії Олег Хоржан, ларуеат Ленінської премії. Убитий удома. Ми вимагаємо негайно розпочати розслідування", — заявив Зюганов під час брифінгу, передає російське пропагандистське видання РИА Новости.

Також російське видання "Комсомольская правда" поділилася інформацією від своїх джерел.

Труп Олега Хоржана виявила дружина в одній із кімнат, поруч із відкритим сейфом.

"Сейф порожній. На місці події працює слідчо-оперативна група. У Слідчому комітеті порушено кримінальну справу", — пишуть у росЗМІ.

Що відомо про Олега Хоржана

Олег Олегович Хоржан (нар. 30 червня 1976, смт Кам'янка, Кам'янський район, Молдавська РСР, СРСР) — публіцист, політичний і громадський діяч Придністров'я. Депутат Верховної ради з 2010 по 2019 рік. Голова Придністровської комуністичної партії з травня 2003 по 19 травня 2018.

2 червня 2018 року Олег Хоржан організував публічну зустріч із виборцями в Тирасполі. Низку учасників затримали співробітники органів внутрішніх справ. Верховна рада республіки 6 червня 2018 зняла депутатську недоторканність з Олега Хоржана. У залі парламенту Хоржан був заарештований до рішення суду. У серпні 2018 року Верховний Суд Придністров'я засудив Хоржана до 4,5 років позбавлення волі в колонії загального режиму за звинуваченням у застосуванні насильства і образі щодо представника влади.

Відбував покарання в УВП № 1 у селі Глине Григоріопольського району. У зв'язку з тиском провів у ШІЗО понад 30 діб, оголошував голодування протестуючи проти порушення прав людини. 6 грудня 2022 року вийшов на свободу.

Зазначимо, що Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) офіційно визнала Придністров'я зоною Молдови, яка окупована Росією. Відповідну резолюцію ухвалили одноголосно 15 березня 2022 року. Однак Придністровський конфлікт почався ще 1991 року.

Нагадаємо, що журналісти викрили високопоставлених офіцерів ЗС РФ, причетних до військових злочинів під Києвом. Під час розслідування було проаналізовано істотний обсяг даних з відкритих джерел, які доповнили свідченнями місцевих жителів.