Польща оголосила запуск програми ORKA щодо закупівлі субмарин нового типу для ВМС

Програма ORKA є однією з найважливіших програм модернізації Війська Польського. Мета ї реалізації — придбати підводні човни з передачею необхідних технологій.

Польща починає перші кроки для закупівлі субмарин нового типу для свого флоту та реалізує запуск програми ORKA. Про це повідомив міністр оборони Маріуш Блащак у Twitter.

Він зазначив, що реалізацію ініціативи вже розпочали. Агентство озброєнь розпочало попередні ринкові консультації щодо нового типу підводного човна для ВМС Польщі.

Блащак наголосив, що програма ORKA є однією з найважливіших програм модернізації Війська Польського. Мета Міноборони — придбати підводні човни з передачею необхідних технологій. Остаточні терміни щодо запуску він не назвав.

"Розпочато реалізацію програми ОRКА", — йдеться у дописі.

У складі ВМС Польщі наразі функціонує тільки один підводний човен. Це судно типу Kilo, спущене на воду у 1985 році. Судно було модернізовано і капітально відремонтовано фахівцями. Підводний човен пройшов щонайменше 10 ремонтів у період з 2020 по 2021 рік. Його поточний стан невідомий.

Нагадаємо, 9 липня видання The Wall Street Journal повідомило, що Польща таємно віддала Україні 10 радянських вертольотів. ВПС України не вистачає переваги в повітрі під час контрнаступу, і Польща нещодавно передала Україні приблизно 10 радянських вертольотів Мі-24. Журналісти зазначили, що деякі літаки і гелікоптери Україні надають країни, колишні учасники Варшавського договору, які нині входять до НАТО. І водночас російські війська використовують більш сучасні літаки та вертольоти Ка-52, зокрема на південному фронті, де наступають ЗСУ.