Пообіцяли "ризики": в РФ пригрозили в разі дії "зернової угоди" без її участі

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков наголосив, що "зона зернової угоди" безпосередньо наближена до району бойових дій, тому жодних гарантій не буде.

Керівництво Кремля попереджає про можливі "ризики", які можуть виникнути для сторін, які вирішили продовжити "зернову угоду" без участі Росії. Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі російському агентству "Интерфакс".

У коментарі до пропозиції України і Туреччини про продовження "зернової угоди" без участі Москви, представник Кремля наголосив на необхідності врахування можливих ризиків, пов'язаних із таким сценарієм. Він наголосив, що якщо будь-які угоди будуть укладатися без участі Росії, то ці ризики мають бути враховані.

"Тут, безумовно, питання, яке потребує коментаря з боку наших військових, адже йдеться про зону, яка безпосередньо наближена до району бойових дій, і без відповідних гарантій безпеки там виникають певні ризики", — повідомив він.

Відповідаючи на це запитання, представник Кремля зазначив, що Росія не може визначити, наскільки і які країни готові взяти на себе ці ризики.

Щодо заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена, який назвав рішення Росії вийти із "зернової угоди" безсовісним, речник Кремля, Дмитро Пєсков, заявив, що в цьому випадку, можливо, безсовісною слід назвати позицію деяких європейських держав, і це не є провиною генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

"Ми високо цінуємо роль пана Гутерреша в укладенні цієї домовленості і високо цінуємо зусилля пана Гутерреша в спробі переконати європейські країни виконати ті зобов'язання, які вони на себе взяли. На жаль, цього не сталося. Слово "безсовісний" абсолютно застосовне для європейських країн", — додав Пєсков.

Також за словами Пєскова, Путін поки не збирається спілкуватися з президентом Туреччини Ердоганом щодо "зернової угоди".

Нагадаємо, що в Російській Федерації в день вибуху на Кримському мосту заявили про припинення дії "зернової угоди". У Кремлі не будуть продовжувати угоду, термін дії якої сьогодні завершився і вона фактично виявилася зупинена.

Також 17 липня повідомлялося, що колишній президент РФ Дмитро Медведєв після атаки на Кримський міст закликав боротися з "терористами". За його словами, настав час використовувати мову сили з негуманними методами, адже санкції та залякування не працюють.