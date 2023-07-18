У Росії завели справу про "дискредитацію армії" на соратника Гіркіна, — росЗМІ

Колишній депутат Держдуми РФ і полковник у відставці Віктор Алксніс припустив, що стане наступним обвинуваченим у "дискредитації" ЗС РФ разом з Ігорем Стрєлковим-Гіркіним.

У Російській Федерації завели адміністративну справу на 74-річного відставного полковника ГРУ Володимира Квачкова. Про це пише російське видання "Осторожно новости" 18 липня, з посиланням на дружину обвинуваченого Надію Квачкову.

Повідомляють, що Квачкова звинувачують за статтею 20.3.3 Кодексу про адміністративні правопорушення, у якій ідеться про публічні дії, спрямовані на "дискредитацію" російської армії.

Яке саме висловлювання Квачкова стало приводом, поки невідомо. За даними журналістів, відставного офіцера викликали до відділку поліції, проте зустріч було перенесено, оскільки оповіщення про виклик надійшло із запізненням.

Інформацію про кримінальну справу щодо Володимира Квачкова підтвердив російський політик Сава Федосєєв.

"Щойно Володимир Квачков підтвердив мені телефоном, що на нього завели справу про дискредитацію армії", — написав Федосєєв.

Зі свого боку колишній депутат Держдуми РФ і полковник у відставці Віктор Алксніс припустив, що стане наступним обвинуваченим у "дискредитації армії" разом із колишнім співробітником ФСБ і екс-ватажком проросійських бойовиків Ігорем Стрєлковим-Гіркіним.

Що відомо про Володимира Квачкова

Володимир Квачков брав участь в афганській війні, а також у збройних конфліктах в Азербайджані і Таджикистані. Популярність він здобув у 2005 році, після того, як намагався підірвати машину Анатолія Чубайса.

Нині Квачков періодично з'являється в політичних YouTube-програмах, де критикує нинішню російську владу, зокрема президента РФ Володимира Путіна.

Як зазначає Telegram-канал ЧТД, Володимир Квачков є соратником Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

Нагадаємо, що доцента історичного факультету Санкт-Петербурзького університету спочатку звільнили з вишу, а потім і завели на нього кримінальну справу через те, що на своїх лекціях викладач критикував так російсько-українську війну.

Ми також писали про те, що в Російській Федерації порушили кримінальну справу на актора Олексія Паніна за статтею "Публічне виправдання тероризму" через його торішнє висловлювання про вибух на Керченському мосту.