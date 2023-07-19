Проєкт закрився: командування ПВК "Вагнер" розпустило найманців, — росЗМІ

За інформацією журналістів, після повернення додому найманці зможуть вибрати: залишитися вдома, поїхати в Білорусь або вирушити з ПВК в Африку.

Командування ПВК "Вагнер" вирішило відпустити додому всіх колишніх ув'язнених із низки найманців угруповання. Багато засуджених бойовиків зараз перебувають у готелях Анапи в очікуванні помилування. Про це повідомляється в розслідуванні проєкту "Важливі історії".

"Усіх вивезли до кінця контракту в Анапу, раніше не відпустять, день у день! <...> Весь проєкт К закрився", — наводить видання слова представниці ПВК "Вагнер" в одному із закритих чатів для родичів найманців.

За даними джерела, зараз близько 400 ексув'язнених "вагнерівців" перебувають у готелях у селищі Витязеве. Це готелі "Релакс", "Кактус" і "Каліпсо".

"Їх не випускають з готелів до указу про помилування. Судячи з повідомлень у закритих чатах, деякі бойовики здають свої нагороди в ломбард і напиваються. Після повернення додому колишні найманці зможуть обрати: залишитися вдома на волі або поїхати в Білорусь чи Африку у складі ПВК", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 15 липня моніторингові групи також повідомляли про пересування "вагнерівців" у Білорусі. Згідно з даними моніторингової групи, колона продовжила рух через Рогачов у напрямку Бобруйська і, потім, Осиповичів. Цей маршрут вказує на те, що ПВК "Вагнер" попрямувала до наметового табору в селі Ціль.

Також 17 липня в ГУР розповіли, скільки "вагнерівців" у Білорусі та що вони там роблять. За словами представника ГУР Андрія Юсова, "вагнерівці", які перебувають у Республіці Білорусь, частіше інструктують білоруських військових. У майбутньому вони, можливо, навчатимуть і росіян.