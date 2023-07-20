Поранені люди, знищені будівлі та розкидані ліки: торнадо сплющило завод Pfizer у США (відео)

У Північній Кароліні бушував вітер зі швидкістю 240 км/год. Стихія травмувала щонайменше 16 осіб та пошкодила виробництво Pfizer.

19 липня у Північній Кароліні трощив будівлі торнадо. Внаслідок непогоди поранення отримали майже два десятки людей. Деталями поділились у CNN.

З посиланням на дані Національної метеорологічної служби у ЗМІ повідомили, що на території США бушував вітер зі швидкістю 150 миль (тобто понад 240 кілометрів) на годину.

Внаслідок торнадо незначні травми в окрузі Неш отримали щонайменше 13 осіб, у сусідньому окрузі Еджком постраждали ще троє. Двоє поранених отримали травми, які загрожують їхньому життю.

Також у Північній Кароліні серйозних пошкоджень зазнало виробництво Pfizer. Вітер зім’яв дах заводу та розніс будівельне сміття по паркуванню навколо нього. Проте зі співробітників компанії, як проінформували у Pfizer, ніхто не постраждав.

"Ми оцінюємо ситуацію, щоб визначити вплив на виробництво. Наші думки з нашими колегами, нашими пацієнтами та спільнотою", — заявили у підприємстві.

Відео з місця подій

У AP передали, що на сплющеному вітром виробництві Pfizer зберігалася велика кількість ліків. Усі вони були розкидані внаслідок торнадо.

"Я маю повідомлення про 50 тисяч піддонів з ліками, які розкидані по всьому закладу та пошкоджені дощем і вітром", — проінформувала шерифка округу Неш Кейт Стоун.

В Університеті охорони здоров’я штату Юта припустили, що збитки компанії та тривале відновлення виробництва призведуть до довгострокового дефіциту ліків.

Фото: Скрін відео Фото: скрін відео Фото: Скрін відео

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