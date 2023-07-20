Бились і трощили: у Чорногорії офіціанти побили російських туристів (відео)

У мережі опублікували відео інциденту в Чорногорії. На відео видно втечу росіян від офіціантів, які били їх стільцями.

У курортному містечку Рафаїловичі в Чорногорії група російських туристів трощила меблі та нападала на людей. Дебоширів зупинили працівники місцевого ресторану — вони прогнали хуліганів, використовуючи, як зброю, звичайні стільці. Відео з вигнанням хуліганів опублікувало видання Vijesti.

Як пише видання, інцидент у Рафалоїловичах почався у момент, коли туди завітали четверо росіян на автомобілі.

Чоловіки — як підозрюють, п'яні — поставили своє авто посеред набережної, при цьому ледь не збивши мотоцикліста. Після цього почали трощити речі в приміщенні туристичного агентства, а потім — накинулись на ресторан, розташований неподалік.

Видання вказало назву закладу, де сталась бійка — це ресторан Monaco.

У ресторані росіяни побили офіціанта і поранили його в голову. Після цього напали на власника закладу. Однак у цей момент працівники закладу дали їм відсіч — взяли до рук стільці і за їх допомогою вигнали нападників.

Як офіціантти з Чорногорії побили росіян

Де розташований ресторан, в якому побили росіян

Рафаїловичі — курортне містечко на березі Адріатичного моря на узбережжі Чорногорії. Неподалік — місто Будва.

Ресторан, у якому сталась сутичка, розташований на першому поверсі одноіменного готелю Monaco. Заклад позиціонує себе як місце для сімейного відпочинку з дітьми. На порталі tripadvisor він отримав 4,5 бали від клієнтів, які були задоволені отриманими послугами.

В Google можна відшукати світлини тієї самої веранди, зсередини якої вівся запис покарання дебоширів. На світлині — чотиримісні столики, поруч — живі пальми, які з'являлись в кадрі.

Ресторан Monaco в Рафаїловичах - місце, звідки вівся запис побиття росіян

Що думають відносно подій у Рафаїловичах в мережі?

Українці своє ставлення до інциденту з росіянами в Чорногорії виклали у відгуках на Google maps.

У ресторану "Монако" стрімка зросла кількість відгуків — зі 130 їх стало понад 150. Крім того, на одну десяту бала зросла оцінка ресторану — була 4,5, а стала 4,6 бала (з 5 можливих).

Restaurant Monaco в Рафаїловичах (Чорногорія) - місцерозташування

Останні відгуки залишили українці. Вони дякують за чудовий сервіс, а також за те, як вправно місцеві офіціанти володіють стільцями.

Відгук про ресторан: подяка за роботу офіціантів

Також дописувачі відзначають гарну кухню і гарантію захисту від агресивних російських туристів.

Відгук про ресторан у Чорногорії, в якому побили росіян

Відвідувачі сміливо ставлять п'ять зірок і зазначають, що ресторан "Монако" — шикарне місце.

У відгуку пишуть про високий клас ресторану

Також відзначають нереальну антиросійську атмосферу та відмінний колектив офіціантів.

У відгуку пишуть про атмосферу та хороший офіціантів

Гості ресторану захоплені ввічливістю офіціанті й хотіли б поставити більше балів ніж 5, але не можуть.

У відгуку пишуть, що ресторан вартий найвищої оцінки

Особливість закладу — відчуття захищеності: ця характеристика також отримала "5 балів".

У відгуку пишуть про відчуття безпеки

Нагадуємо, днями в Італії побили підлітка за критику росіян, які живуть у Європі, але називають її "загниваючим заходом". Розслідувачі з'ясували усі подробиці відносно нападника: де і коли він народився, де проживає зараз.

Кілька тижнів тому росіянина побили у готелі в Туреччині. Чоловік зайшов у готель і почав неадекватно поводитись. Після цього отримав штурхани від охорони й вибачався.