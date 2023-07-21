"Мета номер один": Гіркіна заарештували через загрозу вбивства Шойгу — опозиціонер РФ

На думку В'ячеслава Мальцева, Ігор Стрєлков-Гіркін "ревнує до успіху" засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, якому свого часу не вдалося повалити міністра оборони РФ.

Російський опозиційний політик В'ячеслав Мальцев стверджує, що терориста і колишнього ватажка донецьких сепаратистів Ігоря Стрєлкова-Гіркіна заарештували в Росії через загрозу вбивства міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Про це він сказав в інтерв'ю "24 каналу" 21 липня.

Мальцев заявив, що "екстремізм" є лише приводом для затримання Гіркіна, а справжня причина зовсім інша. Політик підкреслив, що протягом тижня не раз згадував про цю причину в ефірах на українському телебаченні.

"Я говорив про те, що група Квачков Стрєлков та інші знищать Шойгу", — сказав Мальцев.

Опозиціонер також додав, що усунення нинішнього глави Міноборони РФ є для нього "неприйнятним", оскільки він хотів би ще зустрітися з ним "на полі бою, коли буде громадянська війна".

В'ячеслав Мальцев про арешт Гіркіна

Як зазначає В'ячеслав Мальцев, Гіркін, можливо, і не готував прямого замаху на Шойгу, але розмови такі, на думку політика, велися в його оточенні. Політик вважає, що соратники терориста говорили, що вони готові, і що потрібно проводити якісь "підготовчі заходи".

"Я знав, що його вб'ють обов'язково. І звичайно хтось із кола Гіркіних, Клочкових та інших. По-перше, Гіркін дуже ревнує до успіху Пригожина, а Пригожину не вдалося повалити Шойгу, тому для Гіркіна мета номер один, це, звичайно, Шойгу", — заявив В'ячеслав Мальцев.

При цьому російський опозиціонер не вважає, що в разі успіху такої операції Гіркін претендував би на місце міністра оборони РФ.

"Мета тільки одна — здійснити акцію, яка записала б їх в аналог якихось там "патріотів"", — підсумував Мальцев.

Нагадаємо, що 21 липня в РФ затримали терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Співробітники правоохоронних органів забрали його з дому близько полудня, де попередньо провели обшуки. Найближчі два місяці до нового судового слухання він проведе в СІЗО.

Раніше, 18 липня, у Російській Федерації завели адміністративну справу на 74-річного відставного полковника ГРУ Володимира Квачкова. Тоді колишній депутат Держдуми РФ і полковник у відставці Віктор Алксніс припустив, що стане наступним обвинуваченим у "дискредитації" ЗС РФ разом з Ігорем Стрєлковим-Гіркіним.