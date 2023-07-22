Міністр зник: у британського глави МЗС зірвалася поїздка до Китаю, — ЗМІ

Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган зник із публічного простору трохи менше місяця тому. Західні журналісти зазначили, що іноді в Китаї впливова особа, втративши політичну популярність, з'являється на публіці вже в суді.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі змушений був відкласти заплановану поїздку до КНР, оскільки його китайський колега Цинь Ган перестав з'являтися на публіці. Востаннє китайського міністра закордонних справ бачили 25 червня під час його зустрічі з колегами з В'єтнаму і Шрі-Ланки. Про це 21 липня повідомило агентство Bloomberg.

Автори публікації з посиланням на свої джерела зазначили, що візит Клеверлі до Китаю було відкладено саме через відсутність Цинь Гана в публічному просторі. Тепер обидві сторони розглядають альтернативні дати.

"Цинь Ган перестав з'являтися на публіці, а його коментарі були виключені зі стенограм брифінгів МЗС, де прессекретар спочатку пояснив відсутність міністра його "фізичним станом", — пишуть оглядачі.

Також журналісти агентства звернули увагу, що на останніх дипломатичних зустрічах за участю китайської сторони був присутній колишній міністр закордонних справ Китаю Ван І.

Раніше Bloomberg писав, що таємниця тривалої відсутності Цинь Гана поглиблюється, оскільки офіційні особи Китаю практично не дають жодної інформації про причини його відсутності. З чуток, глава китайської дипломатії погано почувається, через що також було скасовано поїздку європейського дипломата Жозепа Борреля, заплановану на 10 липня. Однак у китайському відомстві заявили, що "нічого не чули" про це.

За версією журналістів газети Guardian, 57-річний дипломат зник рівно в той момент, коли Пекін намагається налагодити відносини зі США. При цьому непрозора політична система країни призводить до того, що буває важко визначити причину раптових зникнень високопоставлених чиновників, таких як Цинь Ган.

"Іноді вони є попередженням про те, що колишня впливова особа втратила політичну популярність, і її наступна поява на публіці буде в суді", — написали журналісти.

Раніше повідомлялося, що радник президента Франції із зовнішньої політики Емманюель Бонн 21 викрив Пекін у військовій підтримці Москви. За його словами, Китай надає військове обладнання та інший "величезний військовий ресурс" Росії.

20 липня сили Тихоокеанського флоту ВМФ РФ і ВМС Китаю почали спільні військові навчання в Японському морі. Російська сторона зазначила, що навчання проводять у межах військового співробітництва двох країн "для підтримання стабільності та миру в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".