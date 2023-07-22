Стрілянина в Підмосков'ї: озброєний сибіряк захопив будинок Януковича і відкрив вогонь по силовиках

Чоловік серйозно підготувався до оборони — він одягнений у бронежилет, а в руках автомат і гранати. Російські пабліки повідомляють, що бійці Росгвардії пішли на штурм і в селищі "Шервуд" чути стрілянину.

У приватному будинку в котеджному селищі "Шервуд" у Московській області, який належить втікачу Віктору Януковичу, забарикадувався чоловік у бронежилеті, касці, з автоматом і гранатами в руках. Правоохоронці, які прибули на місце події, намагалися видворити непроханого гостя, однак після недовгої розмови озброєний чоловік узяв охоронця і поліцейського в заручники. Про це 22 липня написав Telegram-канал 112.

Журналісти пишуть, що, за словами місцевих жителів, раніше в цьому будинку жив Янукович, але він нібито оформлений на якусь Ларису В. Однак чи є загарбник її родичем, чи він увірвався в чужий будинок, поки невідомо.

Події розвивалися так. На пульт до охоронців надійшов сигнал про проникнення в будинок Януковича. Коли співробітник ЧОП і дільничний приїхали на місце виклику, то побачили всередині розкидані пляшки зі спиртним. До них вийшов чоловік з автоматом у руках і гранатами.

Правоохоронці одразу ж викликали співробітників поліції і ФСБ, і коли ті під'їхали до будинку, то з'ясувалося, що охоронця і дільничного вже було замкнено на другому поверсі. Пізніше стало відомо, що їм вдалося втекти через вікно, і озброєний гість залишився в будинку один.

Прибулий на місце дільничний поліцейський "вимагав припинити протиправні дії, проте чоловік висловив на його адресу погрози застосування насильства і продемонстрував зброю".

"Після цього чоловік забарикадувався і став стріляти з вікон будинку в бік співробітників поліції. Співробітники готуються до штурму. Попередньо, чоловік приїхав з іншого міста і страждає на психічний розлад", — пишуть російські ЗМІ.

Як з'ясувалося, непроханим гостем у будинку Януковича виявився 35-річний уродженець Красноярського краю В'ячеслав Черненко. Він забарикадувався на другому поверсі будівлі, відмовився йти на контакт, а замість розмов періодично відкривав вогонь у бік силовиків.

У підсумку бійці СОБР, які прибули до будинку, вирішили піти на штурм. Силовики застосували газові гранати, але Черненко не здавався і вів вогонь у відповідь.

На момент публікації історія не закінчилася. Російські пабліки повідомляють, що співробітники СОБРу Росгвардії намагаються вести з сибіряком переговори.

Раніше повідомлялося, що 30 червня в Міжнародному аеропорту Кишинева сталася стрілянина. Невідомий чоловік зробив кілька пострілів у стелю і забарикадувався в приміщенні аеропорту.