Збирався штурмувати Кремль: спецпризначенці вбили загарбника котеджу "Шервуд"

Загарбник кричав, що повернувся з війни в Україні, а котедж захопив тому, що так "наказав бог". Після цього по чоловікові відкрили кулеметний вогонь.

В'ячеслава Черненка, який захопив котедж "Шервуд" у Підмосков'ї, спецпризначенці вбили під час штурму. Про це повідомило росмедіа Mash у суботу, 22 липня.

ЗМІ пише про те, що чоловік намагався чинити опір силовикам, які зайшли в будинок. Черненко кричав, що захоплений будинок нібито "належить богу" і погрожував піти зі зброєю на Кремль. Також він відстрілювався. Спецпризначенці відкрили вогонь на ураження і застрелили його. За інформацією медіа SHOT, чоловіка вбили з кулемета, оскільки неподалік від місця перестрілки знайшли кулеметну гільзу.

Після ліквідації загарбника в будинку, де він забарикадувався, росгвардійці знайшли в нього мисливський карабін "Сайга", гранати, запалювальні суміші, набої та автомати.

Відомо, що 35-річний Черненко приїхав у Підмосков'я з Красноярська. У чоловіка був психічний розлад і він перебував на обліку в місцевому ПНД.

Нагадаємо, 22 липня озброєний сибіряк захопив будинок Януковича і відкрив вогонь по силовиках. Чоловік був серйозно підготовлений до оборони — він одягнувся в бронежилет, а в руках тримав автомат і гранати.

Раніше повідомлялося, що 30 червня в Міжнародному аеропорту Кишинева сталася стрілянина. Невідомий чоловік зробив кілька пострілів у стелю і забарикадувався в приміщенні аеропорту.