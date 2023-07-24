6 місяців за непокору: Ґрета Тунберг постане перед судом через сварку з поліцією, — ЗМІ

Зі слів прокуратури, екоактивістка підозрюється в опорі поліції під час кліматичної демонстрації: заважала руху танкерів у порту Мальме, а правоохоронці намагались це припинити.

24 липня шведський суд розгляне справу екоактивістки Ґрети Тунберг. За перешкоджання діям поліції під час кліматичного протесту у місті Мальме (Швеція) екоактивістка може потрапити до тюрми на пів року або сплатить штраф. Про деталі справи розповіло агентство Associated Press.

Агентство повідомило, що Ґрета Тунберг прибула до зали суду в Мальме, де відбуватиметься розгляд справи. Речниця шведської прокуратури Анніки Коллін стверджує, що екоактивістка відмовилась виконувати вимогу поліції облишити місце протесту і за це отримає покарання.

Про справу проти Тунберг стало відомо завдяки заяві пресслужби Міністерства юстиції Швеції. Зокрема, 7 липня стало відомо про висунення обвинувачення проти 19-річної жінки, яка брала участь у кліматичній демонстрації в Мальме. Демонстрація, на думку поліції, заважала руху транспорту. Коли ж фігурантці запропонував припинити блокування транспорту, вона не підкорилась цим вимогам, за що постане перед судом. Правоохоронці пояснили, що подібне обвинувачення може бути покаране шістьма місяцями ув'язнення або штрафом.

Зазначимо, у червні екологічні активісти блокували рух нафтових танкерів у Мальме — про це розповіла Тунберг на сторінці Instagram. За її словами, активісти не могли залишатись осторонь, тому вирішили "фізично зупинити" рух транспорту.

Тунберг - про демонстрацію у Мальме

Ґрета Тунберг — екологічна активістка зі Швеції, яка цілеспрямовано та послідовно нагадує світу про загрозу зміни клімату. Перший її виступ стався у 2018 році — тоді школярка організувала протестний виступ під гаслом "Шкільний страйк за клімат". За кілька місяців їй вдалось дійти до трибуни ООН: виступила на конференції щодо змін клімату.

Нагадуємо, 9 червня Тунберг висловилась щодо підриву росіянами Каховської ГЕС. Екоактивістка назвала дії РФ злочином та екоцидом. Також вона висловила впевненість, що Росія відповість за свої злочини.

Наприкінці червня екоактивістка відвідала Київ і заявила, що реакція міжнародної спільноти була "не адекватна": зараз вона працює над визначенням масштабу шкоди, який завдав російський теракт.