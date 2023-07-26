Суд ЄС зняв санкції з ексгенпрокурора України Пшонки та його сина, — Bloomberg

Генеральний суд ЄС висловив сумнів в тому, що попередні рішення щодо Віктора Пшонки були засновані на досить "твердій фактичній основі".

Колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка виграв судовий процес у Європейському союзі, домігшись скасування санкцій для себе і свого сина Артема Пшонки. Про це пише видання Bloomberg 26 липня.

Повідомляється, що Генеральний суд ЄС ухвалив рішення щодо Пшонки та його сина, пославшись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони були засновані на досить "твердій фактичній основі".

Віктор Пшонка був генпрокурором України за президента Віктора Януковича. У 2014 році Янукович, Пшонка, його син і ще низка їхніх високопоставлених осіб втекли у РФ і були оголошені в розшук в Україні.

Санкції проти Пшонки: що відомо

Уперше Віктор та Артем Пшонка опинилися під санкціями Євросоюзу 2014 року як особи, що підлягають кримінальному переслідуванню в Україні. Причиною стала "розтрата українських державних коштів та їх незаконне виведення за межі України".

Віктора Пшонку звинуватили в корупції, зловживанні службовим становищем і розтраті. Після того, як ексгенпрокурор покинув країну, в його будинку було знайдено безліч предметів розкоші.

Як зазначають журналісти, оскарження санкцій у судах ЄС може тривати роками та рідко призводить до остаточної перемоги, оскільки Рада ЄС часто переглядає свої рішення після судових поразок.

Нагадаємо, що 20 липня Велика Британія скасувала персональні санкції, введені щодо російського бізнесмена і засновника банку "Тінькофф" Олега Тінькова.

Раніше, 2 березня, стало відомо, що російські олігархи Олег Тіньков і Михайло Фрідман намагаються домогтися виключення своїх імен із західних санкційних списків. Тіньков надіслав лист до МЗС Великої Британії із закликом зняти з нього санкції у зв'язку з тим, що він "виїхав із РФ і не підтримує режиму Путіна".