"Коли Путін помре": влада Ірландії розповіла, якою буде реакція в разі смерті глави Кремля

Нейтралітет країни відноситься більшою мірою до військової сфери, ніж до політичної. Влада Ірландії також сумнівається, що офіційна делегація приїде на похорон Путіна.

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, зазначив, що ірландський уряд, найімовірніше, не висловлюватиме співчуття Росії в разі, якщо настане смерть російського президента Володимира Путіна. Про це заявив Лео Варадкар, передає Independent.

Лео Варадкар також зазначив, що він не вірить у можливість присутності ірландської делегації на похороні російського президента Володимира Путіна.

Видання нагадує, що ірландський уряд суворо дотримувався політики нейтралітету протягом усієї Другої світової війни. Цей нейтралітет означав, що Ірландія не вступала у збройні конфлікти і не брала участі у військових діях, намагаючись залишатися нейтральною і не втручатися у справи інших держав.

Тодішній міністр закордонних справ Ірландії Еймон де Валера викликав негативну реакцію міжнародної спільноти, коли 1945 року висловив співчуття Німеччині у зв'язку зі смертю Адольфа Гітлера, який наклав на себе руки наприкінці Другої світової війни.

Ця подія завдала значної репутаційної шкоди де Валері та державі і вважається важливим моментом в історії ірландського нейтралітету.

Всупереч заявам про збереження політики нейтралітету, високопосадовці в Ірландії стверджують, що такий нейтралітет відноситься більшою мірою до військової сфери, ніж до політичної.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар 19 липня на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві заявив, що його країна веде розслідування, щоб дізнатися, яким чином деталі її виробництва опинилися в російському дроні-камікадзе, що атакував Миколаїв.