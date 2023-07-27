"Саме так діє армія РФ": голова МЗС Кулеба заступився за українську фехтувальницю Харлан

Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала спортсменку з України вже після завершення раунду через її небажання тиснути руку суперниці з Росії. "Нейтральну позицію" Анни Смирнової вже розкритикували в ОП.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав українську фехтувальницю Ольгу Харлан, яку дискваліфікували за відмову потиснути руку суперниці з РФ. Про це відомо з його публікації у соцмережах від 27 липня.

"Анна Смирнова програла чесну конкуренцію і вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою. Ольга Харлан перемогла в чесному змаганні та гідно показала себе", — написав він.

Голова МЗС закликав Міжнародну федерацію фехтування "відновити права Харлан" та дозволити українській спортсменці брати участь в змаганнях.

Публікація Дмитра Кулеби від 27 липня

Ольгу Харлан дискваліфікували за небажання тиснути руку росіянці: що вже відомо

27 липня українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу через те, що вона не потиснула руку Анні Смирновій — суперниці з Росії, яка виступала як нейтральна спортсменка. Відповідне рішення ухвалила Міжнародна федерація фехтування. Смирнова автоматично пройшла до наступного раунду змагань.

Ситуацію прокоментував президент федерації фехтування України Михайло Ілляшев. Він заявив, що Україна готує протест та буде оскаржувати рішення. Ілляшев підкреслив, що суддя не давав чорну картку, та назвав дискваліфікацію Харлан "підкилимними іграми".

Також на скандал у сфері спорту відреагували в Офісі президента. Радник Михайло Подоляк зазначив, що не вважає позицію Смирнової "нейтральною". Він опублікував фото спортсменки у військовій хутряній шапці з чоловіком у формі ЗС РФ.