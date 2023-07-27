Занадто пізно: у Великій Британії пом'якшили правила реєстрації автомобілів українців, — ЗМІ

Зміна правил щодо реєстрації автомобілів для українських біженців у Великій Британії, яка дає змогу значно заощадити, з'явилася занадто пізно, вважають учасники соціальної кампанії.

Британські міністри скасували обов'язкову реєстрацію автомобілів українських біженців: тепер українцям, які проживають на британських островах, можна не реєструвати транспорт протягом трьох років, раніше такий період становив півроку. Про це повідомляє BBC.

Деякі автомобілі мали проходити дорогий ремонт, щоб відповідати британським правилам.

Активіст Балджіт Ніджхар сказав, що біженці заслуговують менш жорстких правил. Міністерство транспорту Великої Британії (DfT), зі свого боку, говорить про те, що для розгляду цього питання потрібен час.

Активістка Балджіт Ніджхар

Нижхар приймає біженців у Лондоні та веде сайт підтримки для українців. За її словами, зміни в правилах для автомобілів, що з'явилися 18 липня, її здивували.

"Українці, сім'ї, які їх приймають, і депутати протягом останнього року ставили собі питання про те, чому на них не поширюються ті самі правила, що й для іноземних студентів і робітників", — зазначила вона.

Британка також сказала, що вітала зміни в правилах, але уточнила, що це було зроблено надто пізно для багатьох українців, яким довелося без необхідності замінювати автомобільні деталі та оформляти страхові поліси на тисячі фунтів стерлінгів. Багатьом довелося повертатися в Україну, щоб залишити там автомобілі, які не відповідали правилам.

Колишня представниця парламенту Дейм Аннет Брук (праворуч) розповіла, що її українська гостя була змушена купити нову машину

Учасник громадської кампанії Філ Палфрі розповів про біженку, яка повернулася на своїй машині в Україну, щоб не платити штраф у розмірі 3000 фунтів стерлінгів (3500 євро).

Якби це правило з'явилося раніше, їй би не довелося здійснювати ризиковану подорож.

Нагадаємо, що в Україні дозволили правокермові автомобілі. Такі машини вирішили ставити на облік.

Також повідомлялося, що в Україні стало можливо продати автомобіль разом із номерами.