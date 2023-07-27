Хочуть відновити зернову угоду: Африку не влаштували "безкоштовні" поставки зерна від Путіна

За словами президента Зімбабве Еммерсона Мнангагви, в його країні немає дефіциту зерна. А Путін намагається додати до того, чого і так вистачає.

Політики країн Африки приїхали на саміт у Петербург, головним чином для обговорення теми зернових. Однак з'ясувалося, що запропоновані російським президентом Володимиром Путіним безоплатне постачання зерна в шість "дружніх" для РФ країн виявилися порівняно невеликими порівняно із загальним російським експортом і потребами жителів Африки. Про це повідомляє "РИА Новости".

Путін запропонував безкоштовно доставити по 25-50 тисяч тонн зерна таким країнам, як Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканська республіка та Еритрея. Однак їхні керівники наполягають на відновленні угоди з Україною.

Він також сказав, що протягом минулого року РФ виробила понад 150 млн тонн зернових і експортувала 47 млн, з них 17 млн — тільки пшениці.

На петербурзькому форумі президент Коморських островів Азалі Ассумані, який обіймає також посаду голови Афросоюзу, закликав спростити експорт і російського, і українського зерна.

За його словами, питання постачання зернових має бути пріоритетним, а учасники саміту хочуть обговорити з Путіним відновлення зернової ініціативи, адже наслідки зачіпають весь світ і Африку особливо.

Експорт зерна: Зімбабве не потрібне постачання з РФ

Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва подякував Путіну за запропоновані безоплатне постачання зерна, але уточнив, що в його країні не спостерігається дефіциту зернових.

"Ми дякуємо. У нас немає якогось дефіциту зерна. У нас усе добре в сенсі безпеки продовольства, він додає до того, що в нас уже є", — пояснив Мнангагва.

Нагадаємо, що Путін пообіцяв "замістити" українське російським на світовому ринку продовольства. Він також зазначив, що в найближчі 2-4 місяці РФ буде готова безоплатно постачати зерно країнам Африки.

Також повідомлялося, що Генсек ООН Антоніу Гутерріш відповів Путіну на пропозицію про "безплатне" зерно. За його словами, вихід із зернової угоди торкнеться всіх і призведе до підвищення цін на продовольство у світі.