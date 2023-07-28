"Уже давно попрощалися": влада Білорусі примусово продала квартиру Тихановських

Світлана Тихановська впевнена, що після перемоги демократичних сил у Білорусі відібране майно буде повернуто законним власникам.

Конфісковану білоруською владою трикімнатну квартиру опозиціонера Сергія Тихановського та лідера демократичних сил Білорусі Світлани Тихановської було продано 26 липня на аукціоні "БелЮрЗабезпечення" в Мінську, повідомляє"Дзеркало".

Квартиру було вилучено у кримінальній справі щодо Сергія Тихановського. Нерухомість змогли продати тільки з третьої спроби. До торгів були допущені двоє учасників, які кілька разів перебивали ставки один одного. У підсумку квартиру продали дорожче за початкову вартість — більш ніж 203 тисячі рублів (понад 2,5 млн гривень). У квартирі сім'ї Тихановських зареєстровані неповнолітні діти.

"Мою квартиру продали? Нічого не відчуваю. Я вже давно попрощалася з цією квартирою. Але я ж розумію, що після перемоги все майно, яке було ось так відібрано, буде повернуто законним власникам", — відреагувала Світлана Тихановська.

Що відомо про Сергія Тихановського

Сергій Тихановський — опозиційний політик, підприємець, політичний в'язень. Лауреат премії імені Сахарова. Чоловік Світлани Тихановської, кандидатки на виборах президента Республіки Білорусь 2020 року. Широку популярність здобув завдяки висуненню в кандидати на пост Президента Республіки Білорусь. ЦВК відмовила Тихановському в реєстрації, і його дружина, Світлана Тихановська, незадовго до закриття прийому заявок, подала свої документи на реєстрацію в кандидати. Він очолював ініціативну групу своєї дружини. Був заарештований і засуджений до 18 років позбавлення волі в колонії посиленого режиму 14 грудня 2021 року за статтями КК РБ за організацію антиурядових заворушень, перешкоджання роботі ЦВК, розпалювання соціальної ворожнечі. Суд проходив у закритому режимі.

Президентські вибори в Білорусі

2020 року Світлана Тихановська взяла участь у президентських виборах у Білорусі проти Олександра Лукашенка, який перебував при владі з 1994 року. Лідер Білорусі офіційно здобув 80,1 відсотка голосів; Тихановська, за офіційними даними, отримала підтримку 10,1 відсотка.

Опозиція вважала ці результати сфальсифікованими, і країною прокотилася хвиля протестів із вимогою чесних виборів. Це були наймасовіші протести в історії Білорусі. Влада відповіла на протести суспільства масштабними репресіями. Після виборів сама Тихановська була змушена владою покинути країну.

Нагадаємо, 24 червня Тихановська звернулася до білоруських військових. Опозиційна лідерка закликала білоруських дипломатів, військових і силовиків пам'ятати, що у білорусів є свої національні інтереси.

9 червня у Тихановської заявили, що Лукашенко готував наземне вторгнення в Україну. За словами представника білоруської опозиції Валерія Сахащика, КДБ і командування залякували і шантажували солдатів армії Білорусі, щоб вони пішли воювати, але це не допомогло.