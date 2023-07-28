За ПВК "Вагнер": темношкірий чоловік нокаутував двох росіян ногами посеред вулиці (відео)

У соцмережах з’явилось відео вуличної бійки на території РФ. На ньому невідомий завдає ударів ногами, викрикуючи гасла, присвячені російським найманцям.

Темношкірий чоловік напав з кулаками на росіян, прославляючи "вагнерівців". Відповідним відео 28 липня поділився у соцмережах майор Збройний сил України Максим Жорін.

На кадрах невідомий кричить "Погнали! За ПВК "Вагнер"" та завдає двом іншим чоловікам ударів ногами. Один з постраждалих навіть не намагається встати після завданої травми.

"Результати візиту (очільника ПВК Євгена, — ред.) Пригожина на саміт — вже на російських вулицях", — іронічно зазначив український військовий.

Нагадаємо, 26 липня в мережі з’явилося фото з Євгенієм Пригожиним, зроблене напередодні саміту Росія-Африка. За даними ЗМІ, голова "вагнерівців" сфотографувався з неназваним африканським дипломатом у петербурзькому готелі "Трезіні".

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