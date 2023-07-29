Біля узбережжя Нідерландів четвертий день горить судно з 3700 автомобілями

Пожежа почалася, як припускають, через електромобіль, один член екіпажу загинув.

Біля узбережжя Нідерландів четвертий день горить вантажне судно під прапором Панами, яке перевозило 3700 автомобілів із німецького порту Бремергафен до Порт-Саїда в Єгипті на Середземному морі. Про це пише Daily Mail.

Берегова охорона заявила, що сьогодні вогонь "все ще вирує", але полум'я починає вщухати.

Рятувальні бригади, які займалися судном біля берегів Нідерландів, уперше змогли піднятися на борт корабля. Вони також змогли встановити з'єднання з буксирами, щоб корабель не перекинувся, а потім його можна було відтягнути в порт.

Фото: Dutch Coast Guard

Пожежа на судні The Fremantle Highway Фото: Dutch Coast Guard

За словами представників берегової охорони, наразі урядовці "розглядають різні сценарії, щоб визначити наступні кроки".

Палаюче судно The Fremantle Highway розташоване недалеко від мілководдя Ваддензе, району, занесеного до списку Всесвітньої спадщини, який вважається одним із найважливіших місць проживання перелітних птахів.

Він також розташований недалеко від кордону Нідерландів із Німеччиною, чия міністерка довкілля Штеффі Лемке заявила в четвер, що якщо корабель затоне, це "може перетворитися на екологічну катастрофу невідомих масштабів".

Пожежа на судні The Fremantle Highway

K Line, компанія, яка зафрахтувала судно, заявила в п'ятницю, що на ньому перебуває набагато більше електромобілів, ніж спочатку повідомляла берегова охорона.

Представник компанії Пет Адамсон сказав, що на кораблі було загалом 3783 нові автомобілі, зокрема 498 електромобілів.

Берегова охорона, посилаючись на попередній список вантажів, повідомила, що перевозить 2857 автомобілів, зокрема 25 електромобілів.

Національна рада з безпеки на транспорті США попереджала про можливі небезпеки загоряння акумуляторів електромобілів. Це може статися через хімічну реакцію, що спричиняє неконтрольоване підвищення температури і тиску в акумуляторі.

The Fremantle Highway загорівся в середу вранці. Один член екіпажу загинув, кілька дістали поранення. Їм довелося евакуюватися, деякі стрибали в море, де їх підібрали рятувальні катери та шлюпки.

Раніше і Mercedes, і BMW підтвердили наявність своїх транспортних засобів на борту судна. Невідомо, яка точно кількість автомобілів цих компаній перебуває на борту, і скільки з них були з бензиновими двигунами, а скільки з електричними. Повідомляється, що на судні перевозили як нові автомобілі, так і вживані автомобілі. Сигнал AIS показує, що судно прямувало в Порт-Саїд, в той час, як K Line повідомила, що пунктом призначення мав бути Сінгапур.