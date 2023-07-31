Ліків немає: у Перу стався спалах рідкісної смертельної хвороби

За даними медиків, у зоні ризику перебувають люди старше 30 років, особливо чоловіки. Будь-яких ліків проти синдрому Гієна — Барре поки що немає.

Влада Перу ухвалила рішення про введення надзвичайного стану у зв'язку з боротьбою медичних фахівців проти поширення рідкісного захворювання, що загрожує життю і здоров'ю населення, — синдрому Гієна — Барре (СГБ). Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

Понад 230 жителів Перу підозрюють, що вони зіткнулися з рідкісним станом, відомим як синдром Гієна-Барре, що характеризується ураженням власних периферичних нервів імунною системою. Підтверджений діагноз поставили у 100 осіб, і, на жаль, чотири з них померли від цього захворювання (коефіцієнт летальності (CFR) становив 1,7%).

8 липня в Перу було оголошено надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я через зростання кількості хворих. Наразі причину цього сплеску не встановлено. Усім іншим країнам Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала активно відслідковувати стан пацієнтів із неврологічними захворюваннями, щоб вчасно виявити можливі спалахи і вжити відповідних запобіжних заходів.

Цього року, з 10 червня по 15 липня, виявили 130 випадків (56%). Згодом кількість пацієнтів, у яких діагностували цю гостру аутоімунну запальну хворобу, продовжила зростати. У сусідніх із Перу країнах такої проблеми немає.

Люди старше 30 років перебувають у зоні ризику. Діти віком до 17 років становлять 19% від загальної кількості випадків, що дорівнює 44 захворюванням. Більша частина хворих — чоловіки, їхня кількість становить 133 випадки, що становить 57,6% від загальної кількості хворих.

У перших 130 пацієнтів спостерігалися симптоми, що нагадують шлунково-кишкові та респіраторні інфекції, також у них була відзначена лихоманка. У 94 із цих випадків (72,3%) лікарі спостерігали прогресуючий висхідний параліч.

У 2019 році винуватцем виявився кишковий патоген Campylobacter jejuni — збудник кампілобактеріозу, який виступає й одним із провідних тригерів СХБ. Цього разу Campylobacter jejuni лабораторно підтвердили в 14 із 22 зразків (63%), досліджених із червня по липень.

Що відомо про синдром Гієна — Барре

За словами експертів, навіть якщо за новим спалахом стоїть C. jejuni, механізм поширення залишається неясним. Також викликає питання те, чому в одних людей розвивається синдром Гієна-Барре (СГБ), а в інших ні. Ймовірно, у цьому процесі відіграють роль різні чинники, включно з генетичною мінливістю імунних реакцій кожної людини, здатністю деяких бактерій змінювати свої поверхневі антигени (фазова мінливість) та різною активністю антитіл.

Крім цього, вчені припускають, що один тільки патоген не може викликати СГБ, і для розвитку цього синдрому можуть вступати в дію супутні інфекції. Це вказує на те, що причини і механізми розвитку СГБ є складними і можуть залежати від різних чинників, що взаємодіють між собою. Необхідне проведення додаткових досліджень для повнішого розуміння цих процесів і розробки ефективних стратегій запобігання та лікування СГБ.

Так, синдрому Гієна-Барре в більшості випадків передує захворювання верхніх дихальних шляхів або ШКТ. Синдром характеризується різним ступенем тяжкості, найчастіше призводячи до летального результату. Це найпоширеніша форма так званого гострого млявого паралічу: його ознаки — порушення активних рухів, відсутність м'язових рефлексів (арефлексія), підвищений рівень білка в спинномозковій рідині.

Будь-яких ліків проти СХБ поки що немає. Однак одужати можна: пацієнти отримують підтримуюче лікування, щоб послабити симптоми та скоротити тривалість хвороби — імунотерапію (заміщення плазми для видалення антитіл із крові або внутрішньовенне введення імуноглобуліну).

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