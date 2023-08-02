Трампу висунули нове обвинувачення: у штабі експрезидента США відреагували

Колишнього американського президента звинувачують у спробах вплинути на вибори, які призвели до штурму Капітолія США 6 січня 2021 року.

У вівторок, 1 серпня, Велике федеральне журі висунуло колишньому президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу обвинувачення за чотирма статтями. Про це пише CNN.

Повідомляють, що в межах розслідування спеціального прокурора Джека Сміта Трампа звинувачують у спробах вплинути на вибори 2020 року, які призвели до штурму Капітолія США 6 січня 2021 року. Обвинувачення експрезиденту було висунуто за чотирма пунктами:

змова з метою обману США;

змова з метою перешкоджання офіційній процедурі;

перешкоджання або спроба перешкоджання офіційній процедурі;

змова проти прав.

"Відповідач поширював брехню про те, що на виборах мало місце шахрайство, вирішальне для результату, і що він дійсно переміг", — зазначено в обвинувальному висновку.

У документі також ідеться про те, що обвинувачений знав, що його заяви є неправдивими, проте все одно займався їхнім розповсюдженням, намагаючись підірвати довіру суспільства до процесу виборів і створити "напружену атмосферу недовіри та гніву".

"Атака в столиці нашої країни 6 січня 2021 року була безпрецедентною атакою на центр американської демократії, і, як зазначено в обвинувальному висновку, вона була спровокована брехнею", — сказав Джек Сміт.

Як відреагували у штабі Трампа

Передвиборчий штаб Дональда Трампа опублікував заяву, в якій звинуватив адміністрацію президента Джо Байдена у втручанні у вибори.

"Це антиамериканське полювання на відьом зазнає невдачі, і президента Трампа переоберуть у Білий дім, щоб він міг врятувати нашу країну від зловживань, некомпетентності та корупції, які течуть по венах нашої країни на небаченому раніше рівні", — ідеться в публікації.

Що говорить Дональд Трамп

Колишній президент США 1 серпня написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що очікує пред'явлення "ще одного фальшивого обвинувачення". Трамп стверджував, що це буде зроблено, щоб "втрутитися в президентські вибори".

"Чому вони не зробили цього 2,5 роки тому? Чому вони так довго чекали? Тому що вони хотіли зробити це в розпал моєї кампанії", — заявив Трамп.

Нагадаємо, що 8 червня колишньому президенту США Дональду Трампу висунули обвинувачення за сімома пунктами відповідно до Закону про шпигунство. Експрезиденту також закидають перешкоджання правосуддю, знищення або фальсифікацію документів, змову і неправдиві заяви.

Раніше, 30 березня, в окружній прокуратурі Мангеттену проголосували за висунення обвинувачення Дональду Трампу у зв'язку з виплатою коштів порнозірці Стормі Деніелс за мовчання про їхній ймовірний зв'язок незадовго до президентських виборів 2016 року.