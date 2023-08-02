Авіакатастрофа в РФ: приватний літак розбився під час зльоту, ніхто не вижив (відео)

Інцидент, за словами журналістів, стався на річці Дудинка в момент, коли літак намагався набрати висоту. Обидві людини, які перебували на борту, загинули.

У Красноярському краї Росії зазнав аварії приватний гідролітак. Про це 2 серпня повідомили у пресслужбі Західно-Сибірської транспортної прокуратури.

Авіакатастрофа сталася в районі промзони Лісобіржа міста Дудинки Таймирського Долгано-Ненецького району Красноярського краю.

"Під час виконання зльоту з акваторії річки Дудинка зазнав аварії приватний гідролітак. На борту судна перебувало 2 людини", — ідеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням Головного управління МНС Росії по Красноярському краю, літак розбився на березі річки, після чого загорівся. Обидві людини, які перебували на борту, загинули.

За даними російського Telegram-каналу Baza, літак набирав висоту, потім його розвернуло вправо. Гідролітак упав на берег і вибухнув.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що в Москві прогримів вибух — загорівся завод лічильно-аналітичних машин. Через пожежу на заводі в Москві евакуювали 40 осіб.

Також 1 серпня повідомлялося, що росіяни масово підпалюють військкомати. За даними росЗМІ, за минулий тиждень було скоєно щонайменше близько 10 спроб підпалити будівлі військових комісаріатів Росії.