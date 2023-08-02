Видали не ту візу: українка із сином не може повернутися ні в Канаду, ні в Україну

Через бюрократичну помилку українці застрягли в Польщі. І не можуть повернутися ні в Україну, ні у свій новий дім у Ванкувері. А рахунки за проживання та харчування накопичуються.

Омріяна поїздка додому в Україну після року перебування за кордоном обернулася кошмаром для української біженки Валерії Драниці. Вона розповіла, що бюро з питань імміграції, біженців та громадянства Канади видало не той тип візи, через що вона разом із десятирічним сином Назаром застрягла в Польщі і тепер збирає гроші на квитки. Про це повідомляє Сheknews.ca.

"Вона засмучена, почувається жахливо. Вона в стресі, зовсім не очікувала такого", — розповіла Анастасія Констандінова з Help Ukraine Vancouver Island, перекладачка Валерії Драниці.

Рік тому Валерія разом із сином Назаром переїхали до Ванкувера, відтоді вона збирала гроші, щоб на деякий час повернуться назад і зустрітися з чоловіком і старшим сином.

Валерії Драниця та син Назар

Валерія була дуже рада повернутися в Україну і побачити сім'ю, чоловіка і сина, розповіла перекладачка.

"Вона сказала, що за рік син дуже виріс і його не впізнати", — сказала Констандінова.

Не пустили на борт Air Canada

Українка думала, що передбачила всі формальності, однак на зворотному шляху до Канади зіткнулася з несподіваною проблемою.

Віза в Канаду

Попри те, що в документах їхні візи були зазначені як багаторазові (multi-entry), під час перевірки в Air Canada з'ясувалося, що візи видали одноразові. У підсумку їй і синові не дозволили піднятися на борт літака для перельоту в Канаду.

Потім почалася низка походів у посольства. Українка звернулася в консульство Канади, де їй порадили проконсультуватися в консульстві України в Амстердамі, а потім повідомили, що допомогти можуть тільки офіційні особи у Варшаві. Брак знання розмовної англійської виявився серйозною проблемою. Але все ж у консульстві візи дуже швидко виправили.

Українка із сином

"На все про все пішло близько п'яти хвилин. Вони сказали: "Упс, ми помилилися. Ось, усе готово". Після цього їй здалося, що можна без проблем летіти додому. Але тільки здалося", — пояснила Кармен Макнамара з Help Ukraine Vancouver Island, яка допомагала українці розібратися зі складнощами.

Запропонували купити квитки за 7000 доларів

В Immigration Refugee Citizenship Canada (IRCC) та Air Canada громадянці України повідомили, що єдина можливість для неї повернутися додому — купити два нові квитки на суму близько 7000 доларів.

"Я подумала: ну, це безглуздість. Цього не може бути, — сказала Макнамара. — Я вже зв'язалася з IRCC, запитала, чи можуть вони допомогти з переїздом додому. Там повідомили, що ні: вони не відшкодовують витрати в подібних випадках. Зробити нічого не можливо", — сказала вона.

В авіакомпанії Air Canada повідомили, що українку та її сина відзначили як таких, що "не з'явилися" на рейс.

"Air Canada нічого б не коштувало посадити їх на рейс із вільним місцем", — пояснила Макнамара.

"Вона оплатила зворотний переліт її та її сина. Вона оплатила! Тепер вона просто хоче скористатися послугою, за яку заплатила", — пояснила Констандінова,

Через бюрократичну помилку українка разом із сином застрягли в Польщі. Вони не можуть повернутися ні в Україну, ні у свій новий дім у Ванкувері. А рахунки за проживання та харчування все накопичуються.

Українка і син у Канаді

У розпачі мати з дитиною навіть запустили краудфандингову кампанію на GoFundMe, щоб зібрати гроші й виїхати до Канади, щоб син Назар міг повернутися до школи, а Валерія продовжила роботу покоївки в готелі.

Нагадаємо, що українським біженцям запропонували назавжди залишитися в Канаді. Деякі українці, які виїхали через повномасштабну війну з РФ до Канади, можуть і не повернутися в Україну на постійне місце проживання.

Також повідомлялося, що нечесні роботодавці експлуатують довірливих українок у Великій Британії, користуючись їхньою безплатною працею. Практику "пробних" змін, серед інших, практикує мексиканська мережа закладів громадського харчування Wahaca.