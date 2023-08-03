У Парижі руфери підняли прапор України на даху поїзда, що рухається (фото, відео)

Український фотограф і руфер Юрій Мармеладов разом із другом проїхав на вагоні поїзда паризького метро повз Ейфелеву вежу.

У Франції двоє юнаків підняли прапор України на даху рухомого поїзда паризького метро. Відповідними кадрами поділився один з учасників перформансу Юрій Мармеладов на своїй сторінці в Instagram.

Разом зі своїм другом український руфер тримав державний символ у момент, коли поїзд проїжджав повз Ейфелеву вежу.

Деякі люди зазначили в коментарях, що жест Мармеладова був небезпечний для його життя і, можливо, порушив місцеві закони. Однак частина коментаторів підтримали вчинок хлопців.

Деякі користувачі мережі розкритикували вчинок руферів

Користувач із ніком dream.shifter, який зафіксував згадані кадри, відреагував на критику в Instagram Stories.

"Читання коментарів класично безцінне. Коли ще смішніше те, що люди не розуміють справжнього визначення свободи. Навіть якщо вони живуть у "вільних" країнах", — написав автор фото і відео з українським прапором.

Автор фото і відео відреагував на коментарі

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