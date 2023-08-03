У Парижі руфери підняли прапор України на даху поїзда, що рухається (фото, відео)
Український фотограф і руфер Юрій Мармеладов разом із другом проїхав на вагоні поїзда паризького метро повз Ейфелеву вежу.
У Франції двоє юнаків підняли прапор України на даху рухомого поїзда паризького метро. Відповідними кадрами поділився один з учасників перформансу Юрій Мармеладов на своїй сторінці в Instagram.
Разом зі своїм другом український руфер тримав державний символ у момент, коли поїзд проїжджав повз Ейфелеву вежу.
Деякі люди зазначили в коментарях, що жест Мармеладова був небезпечний для його життя і, можливо, порушив місцеві закони. Однак частина коментаторів підтримали вчинок хлопців.
Користувач із ніком dream.shifter, який зафіксував згадані кадри, відреагував на критику в Instagram Stories.
"Читання коментарів класично безцінне. Коли ще смішніше те, що люди не розуміють справжнього визначення свободи. Навіть якщо вони живуть у "вільних" країнах", — написав автор фото і відео з українським прапором.
Нагадаємо, що 1 серпня в грузинському Батумі під час акції проти прибуття круїзного лайнера Astoria Grande з російськими туристами на борту затримали двох громадян України. Усім затриманим інкримінують "дрібне хуліганство" і "непокору поліції".
Раніше, 22 травня, ми писали про те, що блогерка з України Ілона Чорнобай влаштувала перформанс на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2023, вийшовши в сукні кольору українського прапора та обливши себе бутафорською кров'ю. Уродженка Краматорська підкреслила, що акція була на підтримку українців, які зараз перебувають в окупації.