Папа Римський зустрівся з жертвами сексуального насильства з боку духовенства, — ЗМІ

На вечірній службі в Лісабоні понтифік сказав, що церква повинна прислухатися до "болісного крику жертв" і закликав прагнути до очищення.

Папа Франциск 2 серпня під час п'ятиденного візиту до Португалії провів приватну зустріч із жертвами сексуального насильства з боку духовенства, повідомляє BBC.

Зустріч, що відбулася в дипломатичній місії Святого Престолу в Португалії, в якій узяли участь 13 жертв жорстокого поводження, тривала понад годину. Були присутні також представники португальської церкви, які відповідають за захист неповнолітніх.

У звіті, опублікованому в лютому в Португалії незалежною комісією, зроблено висновок про те, що з 1950 року щонайменше 4815 дітей зазнали насильства з боку представників духовенства, переважно священиків. Розслідування — аналогічно перевіркам в інших країнах Європи та Америки — дійшло висновку, що церковна ієрархія "систематично" намагалася приховати зловживання.

У багатьох випадках свідчення свідків вказували на те, що інші неповнолітні зазнавали жорстокого поводження, тому загальну кількість жертв оцінюють у тисячі осіб.

Представляючи звіт, президент комісії, дитячий психіатр Педро Стрехт, сказав, що оцінка являє собою "абсолютний мінімум" і що "ці цифри — лише верхівка айсберга".

У зверненні до духовенства монастиря Жеронімуш у Лісабоні понтифік сказав, що скандали із сексуальними домаганнями "зіпсували" церкву, викликали "розчарування і гнів" і сприяли "зростаючому відходу від практики віри". Папа зазначив, що церква повинна прислухатися до "болісного крику жертв" і закликав до "скромного і постійного очищення".

Нагадаємо, 2 серпня Папа Римський оцінив дії Європи щодо врегулювання війни в Україні. Франциск незадоволений високою інтенсивністю виробництва зброї у світі та вважає, що війну в Україні потрібно припиняти якомога швидше.

Крім цього, Папа Римський 30 липня назвав росіян "братами" і закликав Кремль переглянути своє ставлення до зернової угоди. Він вважає зерно "даром Божим" і підкреслив, що Росія повинна відкликати рішення про вихід із "зернової угоди".