Суд обрав Трампу запобіжний захід: експрезидент США відреагував на обвинувачення (відео)

Колишній американський президент не визнав своєї провини у справі про штурм Капітолія. Після судового засідання він назвав висунуте йому обвинувачення "переслідуванням" і сказав, що це "дуже сумний день для Америки".

У четвер, 3 липня, колишній президент США Дональд Трамп постав перед федеральним судом у Вашингтоні, де йому було обрано запобіжний захід. Про це пише The New York Times.

Повідомляють, що Трампу висунули обвинувачення за чотирма пунктами у зв'язку з його спробами залишитися при владі після поразки на виборах 2020 року. Бізнесмен не визнав своєї провини за жодним із пунктів.

Прокурор Томас П. Віндом повідомив, що як запобіжний захід експрезидента США зобов'язали не порушувати федеральний закон або закон штату, з'явитися до суду відповідно до вказівок і підписати заставу явки.

Крім того, суд заборонив Дональду Трампу спілкуватися з будь-ким, кого він знає як свідка, окрім як через своїх адвокатів або в присутності своїх адвокатів. Наступне судове засідання відбудеться 28 серпня.

Як відреагував Трамп

По завершенню засідання, перед посадкою на свій літак, колишній американський президент виступив із короткою заявою, назвавши пред'явлене йому обвинувачення "переслідуванням політичного опонента".

"Це дуже сумний день для Америки", — сказав Дональд Трамп.

Дональд Трамп не визнав себе винним

Нагадаємо, що 1 серпня Велике федеральне журі висунуло колишньому президенту США Дональду Трампу обвинувачення. Експрезидента звинувачують у спробах вплинути на вибори 2020 року, які призвели до штурму Капітолія США 6 січня 2021 року.

За словами експерта з юридичних питань, якщо колишнього американського президента Дональда Трампа визнають винним за всіма звинуваченнями, це може означати для нього "смертний вирок".

Раніше, 8 червня, Дональду Трампу також висунули обвинувачення за сімома пунктами відповідно до Закону про шпигунство. Йдеться про поводження Трампа з секретними документами, які були доставлені на його курорт Мар-а-Лаго у Флориді після того, як він залишив президентський пост.