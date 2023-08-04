У РФ знайшли мертвим пенсіонера, який намагався підпалити військкомат, — ЗМІ

Проти 76-річного чоловіка напередодні порушили кримінальну справу. За попередніми даними, пенсіонер скоїв самогубство.

У Всеволжському районі Ленінградської області знайшли мертвим у власній квартирі 76-річного пенсіонера, який 2 серпня намагався підпалити військкомат. Про це повідомили у "Фонтанці".

"За попередніми даними, він (пенсіонер, — ред.) наклав на себе руки", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що 2 серпня пенсіонер хотів підпалити місцевий військовий комісаріат у Всеволжському районі. Він підійшов до будівлі та намагався випалити іскру для коктейлю Молотова. Проте в нього лише спалахнула земля під ногами. Співробітники Росгвардії затримали пенсіонера. Проти нього порушили кримінальну справу. Зокрема, слідство кваліфікувало похід чоловіка до військкомату як замах на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу. Пенсіонера відпустили із зобов'язанням про явку.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 31 липня йшлося про "флешмоб" із застосуванням коктейлів Молотова, який прокотився по Росії та на окупованій території України. Зокрема, горіли військкомати в Петербурзі та Можайську, а в Підмосков'ї у будівлю кинули вибухівку. Тоді повідомили про спроби підпалу в Архангельській області, Казані, а також окупованій Феодосії.

2 серпня Фокус писав, що в Росії почали масово підпалювати військкомати. Відомо про щонайменше 20 випадків за два дні. Зокрема, коктейлями Молотова у військкомати в основному кидали пенсіонери та жінки, які стали жертвами телефонних шахраїв.