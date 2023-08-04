Бачить вигоду для себе: ЗМІ пояснили, навіщо Саудівській Аравії переговори щодо війни в Україні

За словами журналістів, учасники в Джидді обговорюватимуть продовольчу та енергетичну безпеку, звільнення бранців і насильно депортованих осіб, зокрема дітей, а також екологічну безпеку і можливість створення трибуналу для військових злочинців.

Саудівська Аравія розглядає саміт у Джидді як можливість представити себе міжнародному співтовариству як миротворця. Про це пише видання Politico.

За словами журналістів, мета саміту в Джидді полягає в тому, щоб об'єднати країни так званого "Глобального півдня", як-от Індія, Бразилія і Південна Африка, а також країни Європейського Союзу, США і Канаду, щоб згуртуватися навколо зусиль України з вироблення мирного плану і припинення війни з РФ. Представників із Москви не запросили. Також учасники сподіваються, що Китай візьме активну участь у саміті.

"Важливо, що робить Китай. Більшість учасників минулого разу (під час зустрічі в Копенгагені в червні, — ред.) шкодували, що Китай не брав участі", — сказав один високопоставлений європейський чиновник, який брав участь у підготовці до зустрічі, на умовах анонімності.

Видання пише, що Саудівська Аравія йшла по тонкій грані з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Наразі очікується, що саудівці поінформують Росію про підсумки зустрічі в Джидді.

Що обговорюватимуть на зустрічі в Джидді

Журналісти зазначили, що учасники обговорюватимуть продовольчу та енергетичну безпеку, звільнення бранців і насильно депортованих осіб, зокрема дітей, а також екологічну безпеку і можливість створення трибуналу для військових злочинців.

За словами журналістів, проблема, що стоїть перед переговірниками, є фундаментальною. Україна непохитна в тому, що її мирний план із 10 пунктів, запропонований раніше президентом Володимиром Зеленським, — це єдина формула, яка може закінчити війну.

У матеріалі сказано, що ключовим пунктом українського плану є вимога до Росії, щоб вона підтвердила територіальну цілісність України і вивела всі свої війська з країни.

Нагадаємо, що у Зеленського назвали очікування від зустрічі в Саудівській Аравії. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, РФ останні 15-20 років провокувала ключові нестабільності у світі, але в майбутньому це має кардинально змінитися.