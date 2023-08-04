"Готовий співпрацювати": Китай відповів, чи відправить представників на саміт до Саудівської Аравії

У МЗС КНР заявили, що готові співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб допомогти знайти конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання війни в Україні.

У Китаї відповіли на запрошення Саудівської Аравії відправити делегацію на саміт у Джидді, на якому обговорюватимуть мирний план припинення війни в Україні. Заяву опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Китаю.

Так, як заявив представник відомства Ван Веньбінь, Пекін відправить делегацію до Саудівської Аравії.

У МЗС Китаю повідомили, що готові співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб допомогти знайти конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання "кризи" в Україні.

"На запрошення Королівства Саудівська Аравія Спеціальний представник Уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідає Джидду для участі в зустрічі з українського питання", — йдеться в повідомленні МЗС КНР.

Нагадаємо, що у Зеленського назвали очікування від зустрічі в Саудівській Аравії. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, РФ останні 15-20 років провокувала ключові нестабільності у світі, але в майбутньому це має кардинально змінитися.

Також журналісти пояснили, навіщо Саудівській Аравії переговори щодо війни в Україні. За їхніми словами, учасники в Джидді обговорюватимуть продовольчу та енергетичну безпеку, звільнення бранців і насильно депортованих осіб, зокрема дітей, а також екологічну безпеку і можливість створення трибуналу для військових злочинців.

У ЗМІ зазначили, що Саудівська Аравія розглядає саміт у Джидді як можливість представити себе міжнародному співтовариству як миротворця.