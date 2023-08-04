На курорті у Грузії стався зсув ґрунту: є загиблі, а понад три десятки людей зникли безвісти (фото)

Зсув знищив усі туристичні об'єкти на курорті та пошкодив інфраструктуру. У регіоні також зруйновані лінії електропередачі, дороги та мости.

На гірському курорті Шові в Грузії 3 серпня стався зсув ґрунту. На цей час відомо про 11 осіб і 31 зниклого безвісти. Про це пише грузинське видання civil.ge.

На місці події вже другу добу безперервно триває пошуково-рятувальна операція. До неї залучили близько 400 пожежників-рятувальників, співробітників різних підрозділів МВС, Сил оборони, а також вертольоти прикордонної служби. До рятувальної операції залучено близько 400 осіб і два вертольоти прикордонної поліції.

Рятувальники працюють на місці події Фото: МВС Грузії

У селі Глола муніципалітету Оні організовано мобільний штаб грузинської Служби з керування надзвичайними ситуаціями. Рятувальники евакуювали із зони зсуву 210 людей.

За інформацією МВС Грузії вдень, 4 серпня, виявили тіла ще чотирьох загиблих, тож кількість жертв зросла до 11 осіб.

У регіоні пошкоджено лінії електропередачі, зруйновано дороги та мости, зв'язок працює з перебоями. Зсув знищив усі туристичні об'єкти на курорті та понівечив інфраструктуру. За словами місцевих жителів, частина гори просто відкололася і засипала декілька туристичних котетжів — все сталося настільки швидко, що люди не встигли втекти.

Рятувальники працюють на місці події Фото: NGnewsgeorgia

За словами департаменту екології, катастрофа на курорті Шові сталася через збіг геологічних і гідрометеорологічних подій в один і той же час, в одному місці. Однак наразі загрози повторного зсуву немає.

Собака рятувальників Фото: NGnewsgeorgia

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловила глибокий сум у зв'язку з трагедією, що сталася в Шові. 7 серпня в країні оголосили днем ​​жалоби.

Шові – курортне селище у високогірному регіоні Рача-Лечхумі та Квемо Сванеті, в Онському муніципалітеті на заході Грузії. Курорт розташований на висоті 1,5 тисячі метрів над рівнем моря.

Нагадаємо, що у Великій Британії величезний шматок скелі обвалився поблизу приморського міста Дорсет після того, як місцевих жителів кілька місяців попереджали про небезпеку.

Раніше повідомлялося, що на Південну Корею обрушилися зливи, внаслідок яких, за даними уряду, загинули щонайменше 22 людини та ще 14 зникли безвісти.