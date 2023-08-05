Опубліковані останні фото Єлизавети ІІ: вони змагаються за нагороду Гільдії фоторедакторів

У конкурсі Гільдії фоторедакторів беруть участь вісім світлин королівської родини Великої Британії: шанси на перемогу досить високі.

На конкурсі Гільдії фоторедакторів Великобританії (UK Picture Editors’ Guild awards) представлено одну з останніх світлин королеви Великої Британії Єлизавети ІІ. Світлину зроблено за два дні до її смерті. Про це розповіло видання The Guardian.

Загалом у конкурсі беруть участь 20 світлин, з яких громадяни вільним голосуванням мають обрати найкращу. У переліку — фото королеви Єлизавети, яке зробила фотографка Jane Barlow 6 вересня 2022 року.

6 вересня 2022 року до королеви прибула Ліз Трасс — нова прем'єр-міністерка Британії, яка мала вступити на посаду за погодженням королеви. Світлину зроблено у палаці в Балтиморі на тлі палаючого каміна, вона спирається на паличку і одягнута у скромну сукню та кофтину. Права кисть королеви — почорніла. За два дні, 8 вересня, королева помре.

Одне з останніх фото королеви Єлизавети ІІ Фото: Jane Barlow / Instagram

У конкурсній програмі — найрізноманітніші тематики світлин, які викладені на сайті UK Picture Editors’ Guild awards. З 20 світлин королівській сім'ї Британії присвячені вісім: є зображення нового короля Чарльза ІІІ у робочій обстановці в кабінеті, є світлини королівської родини на балконі Букінгемського палацу — на ній принц Луї закриває вуха від гучного звуку і кричить.

Також є дві світлини, присвячені війні в Україні — українські військові та цивільна жертва війни.

Військові ЗСУ / автор Jullian Simmons Жертва війни / автор Jack Hill

Представник UK Picture Editors’ Guild awards зазначив, що часто робота фотографів, які діють у гарячих точках, залишається не поміченою: "Фотографи, які працюють від імені преси, ризикують своїм життям у зонах бойових дій і повідомляють нам новини, коли вони надходять".

Інші теми світлин — 40-градусна спека у Британії, футболіст Ліонель Мессі, протестувальники руху Just Stop Oil.

На сайті гільдії вказано, що голосування триватиме до 3 вересня. Учасники голосування мають шанс отримати приз: можна виграти дві ночівлі у готелі в Лондоні.

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