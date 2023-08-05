"Поводилися як з вбицями": Пекін звинуватив Москву в жорстокому поводженні з китайськими громадянами

П'ятьох громадян Китаю затримали на прикордонному переході в Астрахані й допитували чотири години. Їм анулювали туристичні візи й відмовили у в'їзді, китайське посольство просить МЗС РФ і ФСБ порозумітися.

Посольство Китаю звинуватило владу Росії в жорстокому поводженні з китайськими громадянами на кордоні. Про це пише агентство Bloomberg після аналізу повідомлень у китайській соцмережі WeChat.

П'ятьох громадян Китаю неодноразово допитували протягом чотирьох годин на контрольно-пропускному пункті, коли вони намагалися перетнути кордон РФ і Казахстану 29 липня. Китайцям анулювали туристичні візи й відмовили у в'їзді.

Посольство просило порозумітися МЗС Росії, ФСБ і Федеральну прикордонну службу РФ. Інцидент суперечить китайсько-російській дружбі, заявили дипломати.

Газета South China Morning Post пише, що впливовий китайський блогер Джин Веньсінь опублікував відео на Douyin, китайській версії TikTok, з протиправними діями прикордонників на КПП біля південного російського міста Астрахань.

"Зі мною і чотирма друзями російські чиновники поводилися як зі злочинцями. Вони тричі перевіряли наш багаж. Група планувала відвідати Азербайджан, Грузію і Туреччину", — зазначив блогер.

Китайські громадяни змушені були повернутися в Казахстан. Передбачається, що вони все ще перебувають у цій країні, але планували переправитися на поромі через Каспійське море в Азербайджан. Російська сторона зазначила, що цей випадок є поодиноким

Нагадаємо, що Пекін збирається відправити делегацію до Саудівської Аравії для обговорення мирного плану з припинення війни в Україні.

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