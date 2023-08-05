У центрі Москви спалахнув і повністю згорів Lamborghini (фото)

Автомобіль взяли в прокат на добу за 200 тисяч рублів. Коли рятувальники приїхали на місце НП, від автомобіля майже нічого не залишилося. Причини загоряння поки що не встановлено.

Автомобіль марки Lamborghini згорів дотла в центрі російської столиці. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужбу Головного управління МНС Росії в Москві.

"Сталося загоряння автомобіля в Хілковому провулку на площі 5 кв. м. Постраждалих немає", — повідомили рятувальники.

На відео та фото, які з'явилися в мережі, можна припустити, що в автомобіля загорівся моторний відсік під час руху. Водій не одразу зрозумів що відбувається і спробував загасити пожежу самостійно. Коли на місце прибули рятувальники, машину практично повністю охопив вогонь. У результаті від автомобіля залишився лише почорнілий розплавлений корпус і колеса.

Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram

У російському медіа Mash пишуть, що згоріле преміальне авто нібито взяв у прокат на добу за 200 тисяч рублів Кирило С. За словами чоловіка, він також заплатив 300 тисяч застави, яку розраховує повернути.

На сайті автоклубу спорткар значиться новинкою. На облік його поставили в середині липня нинішнього року.

Нагадаємо, 4 серпня в Підмосков'ї зафіксували масштабну пожежу. Вогонь спалахнув біля автосалону Lada-Яхрома, горіли два склади з пластиком і гумою. Повідомлялося, що вогонь охопив 2,5 тисячі квадратних метрів. На місці працювали співробітники рятувальних служб, про постраждалих не повідомляли.

Також 3 серпня у Воскресенському районі Підмосков'я повідомляли про масштабну пожежу на киснево-акумуляторному складі на території колишнього заводу "Червоний будівельник" біля села Ачкасово. Імовірно, перед НП очевидці чули вибух. Вогонь охопив 200 квадратів цеху, а пожежі присвоїли другий ранг складності. Повідомлялося, що з будівлі евакуювали сімох людей. Ніхто не постраждав.

Фокус писав 28 липня, що на території Куйбишевського нафтопереробного заводу в російській Самарі прогримів вибух. Як відомо, це одне з найбільших підприємств РФ, що спеціалізується на випуску моторного палива. У росЗМІ повідомляли, що НП на заводі організував місцевий електрик. В одній із будівель він залишив саморобний вибуховий пристрій.