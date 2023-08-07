Російську Якутію охопили масштабні лісові пожежі: запроваджено режим НС (відео)

В регіоні сталося майже 100 пожеж у 13 районах області, а задимленість зафіксовано щонайменше у 11 населених пунтах.

Масштабні лісові пожежі у Якутії охопили вже понад 125,6 тисячі гектарів. Працівники МНС РФ намагаються ліквідувати загорянні. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

На всій території Якутії запроваджено режим надзвичайної ситуації у лісах міжрегіонального характеру. Спеціалісти відзначають, що особливо складна ситуація склалася в Алданському, Олекмінському та Усть-Майському районах, де ліквідують 60 пожеж. Рятувальники також зосередили свої зусилля на Олекмінському та Усть-Майському районах, де гасять 38 лісових пожеж.

Космічний моніторинг Національного центру управління в кризових ситуаціях РФ підтверджує інтенсивність події, зафіксована задимленість у 11 населених пунктах Усть-Майського та Олекмінського районів. Впродовж пожежонебезпечного сезону в Якутії було зареєстровано понад 700 природних пожеж, загальна площа яких склала понад 1,2 мільйона гектарів.

Інформація про жертви та руйнування поки що не уточнювалася.

До слова, 4 серпня у Підмосков'ї сталася масштабна пожежа, вогонь спалахнув біля автосалону Lada-Яхрома. За інформацією журналістів, горіли два склади з пластиком і гумою.

Нагадаємо, 1 серпня на заводі лічильно-аналітичних машин у Москві прогримів вибух. Очевидці повідомляли, що з шостого поверху будівлі заводу було видно дим. Через пожежу на заводі евакуювали 40 осіб.