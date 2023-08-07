Задавили 15 000 шматків пармезану: директор сироварні в Італії загинув під вагою своєї продукції

Полиця, що зламалася на фабриці в Ломбардії, спричинила ефект доміно, в результаті впала ціла гора сиру Grana Padano. Вага одного шматка може доходити до 40 кг.

Директор італійської компанії з виробництва сиру 74-річний Джакомо К'яппаріні трагічно загинув через те, що опинився задавленим горою з 15 тисяч коліс сиру пармезан. Про це повідомляє Rai News.

Полиця, що зламалася на фабриці в провінції Ломбардія, викликала ефект доміно. У підсумку впало загалом 15 000 коліс сиру Grana Padano, кожне з яких може важити близько 40 кг.

Колесо сиру пармезан може важити до 40 кг

Команда зі 118 рятувальників із пожежників і парамедиків усю ніч працювала, щоб знайти тіло сировара, який перебував на складі під час цього випадку.

Знайти загиблого чоловіка вдалося до 9 години ранку в понеділок.

Джакомо Кьяппаріні займався виробництвом сиру все своє життя, починаючи з роботи в компанії батька, а потім придбав власне підприємство.

За даними Corriere della Sera, у Кьяппаріні залишилися дружина, двоє дітей і кілька онуків. А під час трагічного випадку він керував роботом, який автоматизує процес очищення коліс сиру, що дозріває.

Водночас поліція Італії все ще проводить розслідування, намагаючись встановити точну причину трагедії.

Дочка загиблого, Мері, розповіла, що її батько все своє життя пропрацював у сироварінні. Він неодноразово вшановувався нагородами за свою продукцію.

Нагадаємо, що наприкінці травня 2023 року на озері в Італії загинули секретні агенти через те, що перекинувся їхній човен.

Також повідомлялося, що наприкінці весни в Італії сталася найсильніша за 100 років повінь.