У Москві показали нові підручники з історії Росії з розділом про війну в Україні (фото)

У цьому підручнику для старшокласників мету вторгнення Росії в Україну визначено як нібито "захист Донбасу і попереджувальне забезпечення безпеки Росії".

У Москві представили оновлені підручники історії Росії для старшокласників. Такий підручник носитиме статус єдиного державного підручника з історії. Про це заявив один з авторів і помічник президента РФ Володимир Мединський, пише "РБК".

"За великим рахунком, це перший подібний підручник після розпаду СРСР", — сказав Мединський.

Повідомляється, що в підручнику є розділ про вторгнення Росії в Україну, яке названо там "Спеціальною військовою операцією". У цьому розділі йдеться про те, що метою так званої "СВО" є нібито "захист Донбасу та попереджувальне забезпечення безпеки Росії".

Ба більше, як ідеться в матеріалі, у розділі також є рядки, присвячені Заходу, який нібито "завалив" Україну зброєю і грішми, а також запровадив "незаконні" санкції проти Російської Федерації. Головним "бенефіціаром" війни в Україні назвали Сполучені Штати Америки.

Також повідомляється, що в підручнику Україну назвали ультранаціоналістичною державою, де жорстоко карають за будь-яке "інакомислення". Примітно, що в книзі застерегли школярів, щоб вони насторожено ставилися до інформації про перебіг бойових дій із мережі.

"Світова індустрія з виробництва постановочних роликів, вкидань, фейкових фото і відео працює безперервним конвеєром", — цитує підручник видання.

Підручник з історії Росії для старших класів Підручник з історії Росії для старших класів Підручник з історії Росії для старших класів Підручник з історії Росії для старших класів

Нові підручники з історії Росії: реакція України

На момент написання новини в Україні не відреагували на презентацію нових підручників з історії Росії.

Раніше повідомлялося, що в Росії знайшли тіла двох колишніх "вагнерівців". Тіла російських найманців знайшли на березі річки в районі Туапсе, і зараз правоохоронці шукають трьох підозрюваних у їхньому вбивстві.

Також нагадаємо, що в соцмережах з'явилося відео вуличної бійки на території РФ, на якому невідомий завдає ударів ногами, вигукуючи гасла, присвячені найманцям ПВК "Вагнер".