У Москві показали нові підручники з історії Росії з розділом про війну в Україні (фото)
У цьому підручнику для старшокласників мету вторгнення Росії в Україну визначено як нібито "захист Донбасу і попереджувальне забезпечення безпеки Росії".
У Москві представили оновлені підручники історії Росії для старшокласників. Такий підручник носитиме статус єдиного державного підручника з історії. Про це заявив один з авторів і помічник президента РФ Володимир Мединський, пише "РБК".
"За великим рахунком, це перший подібний підручник після розпаду СРСР", — сказав Мединський.
Повідомляється, що в підручнику є розділ про вторгнення Росії в Україну, яке названо там "Спеціальною військовою операцією". У цьому розділі йдеться про те, що метою так званої "СВО" є нібито "захист Донбасу та попереджувальне забезпечення безпеки Росії".
Ба більше, як ідеться в матеріалі, у розділі також є рядки, присвячені Заходу, який нібито "завалив" Україну зброєю і грішми, а також запровадив "незаконні" санкції проти Російської Федерації. Головним "бенефіціаром" війни в Україні назвали Сполучені Штати Америки.
Також повідомляється, що в підручнику Україну назвали ультранаціоналістичною державою, де жорстоко карають за будь-яке "інакомислення". Примітно, що в книзі застерегли школярів, щоб вони насторожено ставилися до інформації про перебіг бойових дій із мережі.
"Світова індустрія з виробництва постановочних роликів, вкидань, фейкових фото і відео працює безперервним конвеєром", — цитує підручник видання.
Нові підручники з історії Росії: реакція України
На момент написання новини в Україні не відреагували на презентацію нових підручників з історії Росії.
Раніше повідомлялося, що в Росії знайшли тіла двох колишніх "вагнерівців". Тіла російських найманців знайшли на березі річки в районі Туапсе, і зараз правоохоронці шукають трьох підозрюваних у їхньому вбивстві.
Також нагадаємо, що в соцмережах з'явилося відео вуличної бійки на території РФ, на якому невідомий завдає ударів ногами, вигукуючи гасла, присвячені найманцям ПВК "Вагнер".