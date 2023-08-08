Суд Білорусі визнав знімок президента Польщі Анджея Дуди "пропагандою екстремізму" (фото)

Чоловік покинув батьківщину понад рік тому і проживає в Польщі. У поліції Рогачова про це знають, але продовжують складати протоколи щодо активіста.

У Білорусі в суді визнали фото президента Польщі Анджея Дуди прямою "пропагандою екстремізму". Про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода" 7 серпня.

Йдеться про суд міста Рогачів у Гомельській області. Там склали цілий протокол про нібито "екстремістську діяльність" на активіста Дениса Дашкевича, і всьому виною фото президента Польщі Анджея Дуди на тлі біло-червоно-білого прапора.

Понад рік чоловік проживає на території Польщі, але це не завадило йому розміщувати "інформаційну продукцію, що пропагує екстремістську діяльність" на місцевому сайті "Рогачев. Онлайн", як стверджує слідство.

У Білорусі склали протокол на хлопця через фотографію Анджея Дуди Фото: Радіо Свобода

В якостi приклада навели фотографію президента Польщі Анджея Дуди зі статті видання Reuters.

У розмові з "Радіо Свобода" Денис Дашкевич зізнався, що на нього в поліції продовжують регулярно складати протоколи, хоча всі знають, що в Білорусі він давно не проживає.

"Перед цим звітом здійснили "перевірку житла", шукали техніку. Нічого не знайдено. Розпитували родичів: де саме я живу, хто ще працює на сайті "Рогачев. Онлайн". Вони пішли не тільки до моїх родичів і друзів, а й до підприємців, які до 2020 року рекламувалися на нашому сайті", — додав чоловік.

Окремо активіст зазначив, що на нього можуть тиснути спеціально на замовлення "місцевої ідеологині Наталії Прус".

Нагадаємо, 3 серпня повідомлялося, що ЄС запровадив нові санкції проти Білорусі в прискореному порядку. Всьому виною причетність країни до агресії Російської Федерації проти України. Нові заходи допоможуть унеможливити обхід російських санкцій через Білорусь.