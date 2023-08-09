Ставлення поляків до українських біженців змінилось у гірший бік, — Gazeta Wyborcza

Частка негативного ставлення до українців, за даними журналістів, зросла з 8% до 13%, а найбільша "ворожість" йде від польських жінок віком до 29 років.

Згідно з останніми дослідженнями Варшавського університету кількість поляків, готових допомагати українським біженцям, скоротилась. Про це повідомляє видання Gazeta Wyborcza.

Повідомляється, що Польща прийняла близько 1,2 мільйона українців, що впливає на настрої громадян. Зокрема, помітно зменшилася підтримка з боку польських жінок віком до 29 років, які вбачають у прибульцях потенційних конкуренток. Це спричинило найбільшу ворожість саме у цій групі. Зокрема польські жінки вбачають в українках "суперниць", які дедалі частіше шукають поляків для шлюбу, так в інтернеті більшає кількість груп та оголошень на кшталт "самотні українки в Польщі", "українка шукає чоловіка в Польщі" та тому подібні.

Зазначається, що 67% поляків залишаються позитивно налаштованими до українців, однак ця цифра зменшилася в порівнянні з попередніми періодами. Водночас зросла частка негативного ставлення до українських громадян – від 8% до 13%. Частка осіб, які змінили свою думку, також зросла, і більшість з них відзначає погіршення своєї думки про українців.

Спочатку 62% поляків висловлювали готовність допомагати українським біженцям, але ця цифра скоротилася до 40%. Важливим є той факт, що вперше більшість поляків (55%) висловлюють сумнів щодо надання додаткової допомоги українцям.

Один із головних аргументів невдоволення поляків — споживацьке ставлення українців. За цим вказує 39% опитаних. Дедалі більше поляків схильні думати, що українці не повинні мати такі ж соціальні пільги, як громадяни Польщі.

Раніше, 4 серпня, Фокус писав, що У Польщі у місті Жешув 18-річний українець, який їхав міським автобусом без квитка, напав на контролера. Внаслідок інциденту постраждалий звернувся за допомогою до медиків, а дебошир вирушив до поліції.

Нагадаємо, що 2 серпня у Польщі на підприємстві затримали 21 працівника з України і всіх відправили за ґрати. Виявилося, що українці працюють на підпільному виробництві цигарок.