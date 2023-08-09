Кара єгипетська: росіяни страждають від нашестя сарани, — росЗМІ (фото, відео)

Краснодарський край РФ накрили цілі хмари сарани, яка сідає на полях та у плавнях. Уряд вже виділив 15 мільйонів рублів на боротьбу зі шкідниками.

Селище Лиман в Астраханській області РФ накрила сарана. Нашестя комах також зафіксовано у Краснодарському краї та Калмикії. Про це 8 серпня повідомили у медіа Baza.

"Місцеві жителі стукають, щоб прогнати комах, але, здається, у цьому випадку скоріше треба розганяти хмари", — зазначили автори контенту.

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Керівник кубанської філії "Россільгоспцентру" Віталій Марченко у коментарі kp.ru розповів, що більша частина шкідників знаходиться поблизу Азовського моря.

"Низькі температури та велика кількість опадів сприяли тому, що харчуватися не було чим. На сьогодні настав час, коли сарана вже окрилилася і почала літати. Ми спостерігаємо хмари шкідників уже два тижні", — зазначив він.

Шкідники вже охоплюють поля. Однак значно серйознішою проблемою для росіян є те, що вони перебираються у плавні (тобто зарослі підтоплені ділянки річок поблизу гирла), де їх складніше знищувати.

"Наразі немає дозволених препаратів, які б не завдавали шкоди водоймам. Усі плавні — це водоохоронна зона, тут не можна травити сарану, щоб не завдати шкоди мешканцям водойм. Саранча харчується рогозом та очеретами. Тому де більше води, там і більше шкідників", — пояснив Марченко.

Експерт розповів, що на боротьбу з сараною у Краснодарському краї виділили вже 15 мільйонів рублів, тобто понад 5,5 мільйона гривень. Найбільше шкідників у Приморсько-Ахтарському, Калінінському, Слов'янському та Красноармійському районах.

"Зараз настав час, коли сарані треба розмножуватися. Зазвичай, це відбувається на п'ятий вік. Саме тому зараз спостерігаються хмари сарани. Коли вони сідають на сільськогосподарські землі, власники це відзначають та обробляють дозволеними препаратами. Адміністрація відшкодовує до половини вартості витрат", — сказав Марченко.

Нагадаємо, у Краснодарському краї вже не вперше спостерігається навала сарани. У липні минулого року шкідники також атакували поля у Приморсько-Ахтарському районі.

У червні російські пропагандисти заявили, що у навалі сарани в тимчасово окупованій Луганській та Ростовській областях у 2019 році були винні американці. Нібито шкідників завезли з Вашингтонського дослідницького університету, який співпрацював з ЗСУ.