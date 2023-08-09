"Вирішальне значення": у США розповіли, яка країна може повернути РФ до зернової угоди

За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, якби в Кремлі не ухвалили рішення про початок повномасштабної війни в Україні, питання поставок зерна не поставало б так гостро, проте зараз варто ухвалити визначальне рішення.

Бразилія може переконати Російську Федерацію знову брати участь у зерновій угоді, адже має безпосереднє відношення до неї. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, передає "Голос Америки" 8 серпня.

За його словами, голос Бразилії має більшу силу щодо угоди із зерном, тож не можна виключати варіанту, що після низки перемовин Москва все ж таки повернеться до виконання обов'язків.

"Голос Бразилії, голос президента Лули має вирішальне значення. І використати цей голос, щоб переконати росіян повернутися до угоди, було б дуже, дуже позитивно", — йдеться в повідомленні.

Також окремо у США зазначили, що якби Росія не напала на Україну — жодної угоди укладати б не довелося і зерно далі б постачали без особливих проблем. Тепер же в Кремлі намагаються блокувати українські порти.

Навіть ті країни, які не брали участь у зерновій угоді, зазначив Ентоні Блінкен, отримували свою вигоду. Ціни були нижчими, адже на світовому ринку було більше їжі.

"Росія використовує продовольство як зброю війни, як важіль для досягнення своїх цілей. Відтоді як Росія вжила заходів щодо виходу з цієї угоди, ціни на всіх ринках зросли на 10-15%... Світ голосно говорить, що ми хочемо, щоб Росія повернулася до цієї угоди. І, звісно, Бразилія має важливий вплив і голос, щоб спрямувати Росію в цьому напрямку", — підсумував держсекретар США.

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що Росії стало важче експортувати зерно після обстрілів українських портів. Журналісти Reuters зазначили, що основними причинами проблем із продажем російського зерна є зниження інтересу західних країн до торгівлі з РФ, особливо після її виходу із "зернової угоди".