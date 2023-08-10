На кордоні з Білоруссю буде 10 тисяч солдатів: в МО Польщі оголосили про серйозні наміри

На польсько-білоруському кордоні наразі перебувають близько 2000 військових, але військове керівництво країни планує перекинути на цю ділянку додаткові сили.

Через збільшення мігрантів, переважно з Близького Сходу та Африки Польща має намір посилити свої кордони із Білоруссю і розмістити тут близько 10 тисяч військових. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Протягом двох років ми матимемо найсильнішу сухопутну армію в Європі. Краще витратити на Військо Польське, ніж на іноземні війська", — сказав він.

З його слів, кількість солдатів на польсько-білоруському кордоні "буде приблизно такою ж, як і раніше".

"Це буде близько 10 000 солдатів – 4 тис солдатів будуть солдати, які беруть безпосередню участь в операції, яка стосується підтримки прикордонної служби на кордоні, і 6 тис. в резерві", – пояснив він.

Нагадаємо, що головнокомандувач Прикордонної служби Польщі звернувся до Міноборони з проханням перекинути ще тисячу солдатів до польсько-білоруського кордону. На сьогодні на цьому кордоні перебувають близько 2000 військовослужбовців.

4 серпня повідомлялося, що Польща передала докази перетину повітряного простору з боку Білорусі. У польському МЗС закликали Білорусь "припинити всі провокації" на кордоні.