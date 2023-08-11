Кремль готується до виборів та хоче націоналізувати "Яндекс", — ISW

Влада Росії змушує "Яндекс" продати міжнародні дочірні компанії або дистанціюватися від них. Ба більше, Кремль вимагає від власників передавати ФСБ дані всіх користувачів, а не лише росіян.

Кремль намагається націоналізувати російського інтернет-гіганта "Яндекс", щоб посилити контроль над російським інформаційним простором у межах підготовки до виборів президента Росії в 2024 році. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни. Про це йдеться у звіті ISW за 10 серпня.

За оцінкою Інституту, раніше "Яндекс" намагався балансувати між Кремлем та своїми іноземними керівними органами, але тепер, схоже, програє боротьбу з Кремлем.

"Схоже, Кремль змушує "Яндекс" продати міжнародні дочірні компанії або дистанціюватися від них, зокрема сервіс екскурсій Yango Israel, щоб відповідати суворим російським законам про розкриття даних, які вимагають від Яндекса передавати ФСБ всі дані користувачів, а не лише користувачів у Росії", — йдеться в доповіді.

Раніше уряд РФ оштрафував "Яндекс" за недотримання цього закону, попри заяви компанії про те, що вона не може надати запитані дані. Також був оштрафований генеральний директор "Яндекса" Артем Савіновський за невиконання "Яндексом" законів РФ про цензуру.

За інформацією інсайдерів, радник з корпоративного розвитку "Яндекса" Олексій Кудрін невдало спробував перетворити "Яндекс" на національну приватну компанію, яку контролював би особистий банкір Путіна Юрій Ковальчук.

Нагадаємо, що один із засновників "Яндекса" Аркадій Волож випустив заяву, в якій уперше з лютого 2022 року висловив свою позицію про російське вторгнення в Україну. Також Волож визнав, що на ньому є частка відповідальності за дії країни, хоча з 2014 року не проживає в Росії.

Раніше повідомлялося, що очільник російського "Яндекса" постане перед судом за "пропаганду ЛГБТ". Його звинувачують у пропаганді ЛГБТ, оскільки на платформі "Кинопоиск" відсутнє маркування 18+.