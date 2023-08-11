"Китай у біді": Байден назвав Піднебесну "бомбою уповільненої дії"

За словами президента США, коли в когось виникають проблеми — він починає робити погані вчинки. Те саме, як вважає глава Білого дому, може статися в майбутньому і з Пекіном.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що Китай через економічні проблеми є "бомбою уповільненої дії". Про це пише Reuters 11 серпня.

За його словами, такий стан справ з економікою може мати певні складнощі для інших держав. Крім того, КНР може перебувати "в біді" через слабке зростання.

"Китай у біді. У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що, коли у поганих людей виникають проблеми, вони роблять погані вчинки", — ідеться в повідомленні.

Водночас Джо Байден зазначив, що не хоче нашкодити чимось Китаю і Вашингтон налаштований налагодити раціональні відносини з Пекіном у майбутньому.

У виданні зазначили, що економічна ситуація Китаю проживає справді не найкращі часи. Усе через те, що споживчий сектор країни впав у дефляцію, а заводські ціни минулого місяця продовжили знижуватися.

Наразі Пекін ризикує вступити в еру повільного економічного зростання зі стагнацією споживчих цін і заробітної плати, що контрастує з інфляцією в інших країнах світу.

Окремо в Reuters додали, що Сполучені Штати Америки є найбільшою економікою світу і борються з високою інфляцією. Їм вдалося отримати стійкий ринок праці.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що Джо Байден обмежив інвестиції США в технології Китаю. Вашингтон уперше вдався до широкого нагляду за американським бізнесом за кордоном. Йдеться про вкладення в "чутливі технології" в деяких країнах.