Місцеві жителі скликають протест: у Чехії українець зґвалтував неповнолітню, — ЗМІ

За інформацією журналістів, жителі місті Пльзень почали закликати до протестів проти українців після того, як 18-річний хлопець зґвалтував 15-річну чешку і погрожував убити її.

У Чехії, в місті Пльзень 18-річний українець запросив 15-річну чешку погуляти біля річки ввечері. Потім він відвів її в ліс, де зв'язав і зґвалтував. Після цього, він порізав її ножем і погрожував убити. Про це 10 серпня написало видання Novinky.

Як розповіли представники місцевої поліції, дівчина прикинулася мертвою. Тоді зловмисник засунув її в мішок і викинув у яр, а після — втік із місця злочину. Потерпіла змогла вибратися і звернутися по допомогу.

Видання пише, що правоохоронці затримали 18-річного українця. У поліції наголосили, що він не є біженцем, а проживає на території Чехії вже давно. Однак після того, як про цей інцидент стало відомо, жителі Пльзеня почали закликати до протесту проти українців. Правоохоронці спробували заспокоїти громадян.

"Як і раніше, думка — це одне, а поширення ненависті — зовсім інше. Це нікому не допоможе. Ненависть неприйнятна, і наш обов'язок — розслідувати всі злочини", — заявили в поліції Пльзеня.

Журналісти зазначили, що офіційно поки що не було зареєстровано жодних акцій протесту в центрі міста або в районі Дубравка, де і було скоєно злочин. Однак поліція вже почала займатися цим питанням.

Нагадаємо, що 10 серпня на Закарпатті суд виніс вирок дітям, які вбили власну матір. Брат із сестрою домовилися про вбивство матері, щоб та не розповіла батькові, який був у від'їзді, про їхні негідні вчинки. Знаряддям убивства обрали качалку та ніж.

Також 3 серпня повідомлялося, що в Росії "вагнерівця" затримали за вбивство 6 осіб. У російській глибинці колишнього найманця та його товариша підозрюють у масовому вбивстві та спробі спалити їхні будинки, щоб приховати сліди злочину.