Мікроавтобус перекинувся та впав з мосту: в Австрії сталася смертельна ДТП з українцями (фото)

Водій мікроавтобуса зізнався, що перед аварією заснув на декілька секунд, розповіли журналісти.

У суботу, 12 серпня, близько 07:00 у напрямку до Відня на автодорозі між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хохляйтен сталася смертельна ДТП за участю українців. Про це повідомило видання RMF FM.

"Вже зараз можна підтвердити інформацію, узгоджену з австрійською поліцією, що це був транспортний засіб на польських реєстраційних номерах, а в ньому їхали громадяни України. Польських громадян у ньому не було", — сказав заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський.

У МЗС Польщі зазначили, що українському посольству передали інформацію про трагедію з українцями відразу, як було встановлено громадянство жертв.

ДТП сталася через те, що водій мікроавтобуса заснув на декілька секунд. У результаті чого транспортний засіб декілька разів перекинувся, пробив поручні мосту та впав на ґрунтову дорогу, яка пролягала під трасою.

В аварії загинуло четверо людей — двоє дорослих та двоє дітей. Зокрема, одному малюку було кілька місяців, а іншому — 3 роки. За інформацією пожежної служби, дорослі були бабусею та дідусем дітей. В мікроавтобусі їхали ще троє пасажирів та дитина, вони отримали легкі травми.

Видання Heute повідомило, спочатку трирічну дитину вдалося реанімувати, але від важких травм вона померла. Загалом в автомобілі їхали четверо дорослих та троє неповнолітніх.

Нагадаємо, 11 серпня сталася смертельна ДТП поблизу селища Божедарівка у Кам’янському районі Дніпропетровської області. Загинуло дві людини (чоловіки 1992 та 2000 років народження) внаслідок лобового зіткнення легкового автомобіля "Skoda FABIA" та вантажного автомобіля "DAF".

10 серпня мікроавтобус "Volkswagen Transporter" та легковий автомобіль "Таврія" зіткнулися на перетині вулиць Великої Морської та Маріупольської у Миколаєві. Через ДТП постраждало шестеро людей — троє дорослих та троє дітей. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарень Миколаєва.