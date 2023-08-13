У Перу "чорні старателі" налякали ціле селище: їх прийняли за 2-метрових "інопланетян" (фото)

Місцеві жителі порівняли літаючих "істот" із "пелакарами", які згідно з місцевими легендами є пожирачами облич. Але виявилося, що насправді "інопланетяни" — це члени незаконних синдикатів із видобутку золота.

Літаючі "інопланетяни", які наводили жах на жителів одного з регіонів у Перу, насправді виявилися нелегальними видобувачами золота, пише Daily Mail.

Цього тижня в місцевих ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що жителі одного з регіонів Перу спостерігали появу літаючих "інопланетян", висотою приблизно 2 метри. Їх описували, як добре броньованих істот, яких не беруть кулі.

Місцеві жителі навіть порівняли цих "істот" із "пелакарами", які згідно з місцевими легендами є пожирачами облич. Але виявилося, що це велика містифікація і насправді "інопланетянами" виявилися члени незаконних синдикатів з видобутку золота, які прибули з Бразилії та Колумбії.

Перуанські офіційні особи зробили цю заяву після того, як їх викликали в цей район після отриманих повідомлень від жителів невеликого містечка, розташованого біля річки Нанай на півночі Перу.

Місцеві жителі були налякані літаючими "істотами" і навіть намагалися в них стріляти, що не призвело до очікуваних наслідків. Спочатку місцеві жителі описували нападників як сріблястих істот із величезними головами, заввишки 2 метри.

За словами перуанських офіційних осіб, насправді це члени злочинних організацій з інших країн, які прибули в Перу для незаконного видобутку золота.

Місцева дівчинка показує зображення реактивних ранців, свідками яких вона та інші були під час "атак прибульців" Фото: Daily Mail

Національна прокуратура Перу наразі розслідує все, що відбувається, і передбачається, що злочинці використовують так звані реактивні ранці для того, щоб підніматися в повітря. За словами правоохоронців, злочинці, що літають на реактивних ранцях, сподіваються налякати місцевих жителів і таким чином обмежують їхній доступ до місць незаконного видобутку золота.

Прокуратура підозрює, що ці члени незаконних золотодобувних картелів спочатку використовували свої реактивні ранці для пошуку золота.

"Вони використовуватимуть найсучасніші технології, як-от двигуни, які дадуть змогу людям літати, щоб проникати в цей район і залишати його", — каже прокурор Карлос Кастро Кінтанілья.

У той час як видобуток золота був частиною економіки Перу протягом століть, практика так званого "кустарного видобутку" в країні різко зросла під час світової фінансової кризи 2008 року на тлі тривалого стрибка цін на золото.

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