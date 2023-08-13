Шикарна яхта гравця в покер згоріла дотла в Середземному морі (відео)

На борту було п'ять членів екіпажу і 12 пасажирів. Усім їм вдалося врятуватися. Але яхта була повністю знищена вогнем.

Розкішна 88-футова (27,34 м) яхта Irmao, що належить професійному гравцеві в покер на прізвисько Лев, загорілася з п'ятьма членами екіпажу і 12 пасажирами на борту біля узбережжя середземноморського райського острова Форментера. Про це пише Daily Mail.

Затонуле судно належить професійному гравцеві в покер Дієго Гомесу Гонсалесу.

Згоріла яхта в Середземному морі

Він отримав прізвисько "Лев" після того, як зіграв у фіналі покерного турніру в Празі в плюшевому костюмі лева.

Тривога пролунала вчора близько 18.00 вдень раніше, коли яхта, чартер якої влітку коштує 46 000 фунтів стерлінгів, стояла на якорі біля пляжу Ес-Каваль-ден-Боррас біля острова Форментера, який належить Іспанії.

Місцева влада вже повідомила, що на борту яхти перебували п'ятеро членів екіпажу і 12 пасажирів, але вони змогли вчасно залишити її, попри швидкість, з якою поширювався вогонь. Постраждав тільки один із членів екіпажу, 39-річний іспанець, якого госпіталізували з легкими опіками.

Поки незрозуміло, чи був господар яхти на борту, чи вона була зафрахтована. Але видовище палаючого розкішного судна привернуло увагу роззяв. Що стало причиною загоряння — невідомо. Береговій охороні довелося відтягнути палаюче судно подалі в море і вже там гасити вогонь.

Пляж із дрібним піском, де стояла на якорі яхта "Льва", є одним із найкращих на Форментері — Балеарському острові, що є сусіднім з Ібіцею, — ще одному популярному місці відпочинку голлівудських зірок. Тут розташовані відомі бари El Tiburon і Beso Beach.

Хто такий Дієго Гомес Гонсалес, він же Лев

34-річний гравець із Мадрида отримав прізвисько після того, як одягнувся в костюм лева за фінальним столом Європейського покерного туру 2012 року в Празі.

Дієго Гомес Гонсалес, він же Лев Фото: Neil Stoddart

Він народився в іспанській столиці 1988 року і навчився покеру, граючи зі своєю сім'єю і шкільними друзями.

Потім він почав грати онлайн, а потім і брати участь у турнірах. Так, посівши на турнірі в Празі п'яте місце, він виграв понад 200 тисяч доларів.

Що відомо про яхту Irmao

Яхта базується на Ібіці і на сайті для оренди яхт вона описується, як доступна для "неземної чартерної відпустки".

Згоріла яхта в Середземному морі

На яхті було 12 спальних місць, зокрема VIP-каюта. Розкішна яхта, побудована 1995 року, також оснащена джакузі на палубі, а гості можуть користуватися водними лижами, байдарками та спорядженням для снорклінгу.

Оренда коштує 45 800 фунтів стерлінгів влітку і 38 900 фунтів стерлінгів у низький сезон.

Нагадаємо, це не вперше, коли шикарна яхта загоряється у відкритому морі або зазнає аварії. Так, минулого року суперяхта вартістю 20 мільйонів фунтів стерлінгів, що належить багатому італійському бізнесменові Паоло Скудьєрі, загорілася біля берегів Ібіци. Причому, покористуватися своєю "іграшкою" бізнесмен встиг тільки один місяць. Судно було зовсім новим.

А минулого місяця в Середземному морі затонула шикарна яхта Куджо (Cujo), що колись належала єгипетському мільярдерові Доді Аль-Файєду. Саме на цій яхті принцеса Діана провела своє останнє літо.