Домагатимуться незалежності регіону: в Якутії провели таємний з'їзд щодо від'єднання від Росії

За результатами зустрічі вирішили створити комітет незалежності Саха, обрали голову та прессекретаря.

В республіці Саха жителі замислилися над тим, аби від'єднатися від Росії і стати незалежним регіоном. З цього приводу навіть провели таємний з'їзд. Про це повідомили в телеграм-каналі "Комітет незалежності республіки Саха".

"Відбувся перший з'їзд якутян-прихильників незалежності, зустріч відбулася у закритому форматі. За результатами зустрічі вирішили створити комітет незалежності Саха, обрали голову та прессекретаря", — йдеться в повідомленні.

Керівництво та члени організації залишаються анонімними. Які кроки обговорювали учасники таємного з'їзду, не розкривається.

Як повідомляє російське видання SOTA, в РФ з'являється все більше так званих "деколонізаторів". Так, нещодавно ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов підписав у Японії угоду про намір зруйнуватиРФ, укласти мир із її залишками та віддати Курильські острови. Документ був підписаний в рамках "Форуму вільних народів постРосії", що проходить у Токіо, створеного українськими політиками, і який має на меті зруйнувати РФ в межах "деколонізації та деімперіалізації".

Форум вільних народів постРосії

У документі Курили названі "окупованими північними територіями". Ідею віддати Курили Японії, згідно з повідомленням Пономарьова, активно підтримав "прем'єр-міністр Чечні у вигнанні" Ахмед Закаєв.

Нагадаємо, 13 серпня смоленський депутат Владислав Живиця, який переїхав з Росії до Польщі заявив про підготовку збройної боротьби за незалежність Смоленської області. Він заявив, що Смоленське князівство раніше прекрасно обходилося без Москви". Організатори заявили, що хочуть відтворити "самостійну Смоленську державність у тісному союзі з вільною Білоруссю та іншими країнами.

Також повідомлялося, що секретар РНБО впевнений, що Росія розпадеться на окремі держави. І першими в цьому списку можуть виявитися Татарстан і Дагестан, які стануть незалежними.