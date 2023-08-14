У Румунії поблизу курорту вибухнула міна: є постраждалі, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, на березі в момент вибуху було багато людей. Відпочивальники на курорті чули сильний вибух і бачили багато чорного диму.

В околицях румунського курорту Костінешть, розташованого біля берегів Чорного моря, стався вибух морської міни. Внаслідок інциденту постраждав один чоловік. Про це повідомляє румунське видання Digi24.ro.

Близько дев'ятої години ранку сталася детонація морської міни, що знаходилася приблизно за 300 метрів від пляжної зони і готелю Forum.

На березі в момент вибуху було багато людей. Відпочивальники на курорті чули сильний вибух і багато чорного диму. Одному чоловікові знадобилася медична допомога.

У цьому ж районі, біля пірсу, було виявлено ще одну морську міну, що пливе водною поверхнею. У зв'язку з цим військово-морські сили Румунії організували групу водолазів, які вирушать на кораблі берегової охорони для нейтралізації загрози. Однак ця операція відбувається в умовах сильного вітру і неспокійного морського стану.

"Це складна місія для дайверів. Щойно вони прибудуть, у нас буде більше інформації. Від початку війни в Україні досі наші водолази знешкодили п'ять морських мін у зоні нашої відповідальності", — розповів речник військово-морських сил Корнеліу Павел.

Також було оголошено, що в подібних ситуаціях застосовується спеціальний протокол. Згідно з його словами, діє план міжвідомчого співробітництва, який включає взаємодію між різними органами, відповідальними за реагування на такі ситуації.

У Румунії поблизу курорту вибухнула міна

"У нас є загін водолазів, спеціалізовані судна і необхідне обладнання для місії зі знешкодження морських мін. Ці міни становлять небезпеку не тільки для судноплавства, а й для берегової діяльності", — резюмував ВМС Румунії.

Нагадаємо, що на берег пляжу Енсю в Японії викинуло велику металеву кулю, яку місцеві жителі та користувачі соцмереж уже встигли назвати яйцем Годзілли.